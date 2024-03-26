Россиянка Александрова обыграла первую ракетку мира Швентек на турнире WTA

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По итогам этого матча Александрова вышла в четвертьфинал, где встретится с Джессикой Пегулой (США).

Россиянке 29 лет, она находится на 16-й строчке рейтинга WTA. Ее лучший результат в карьере - выход в четвертый круг Уимблдона.

Находящейся на первой строчке рейтинга WTA Иге Швентек 22 года. Под эгидой теннисной организации она завоевала 19 титулов.

Турнир в США проходит на хардовом покрытии. Призовой фонд составляет почти 9 миллионов долларов.

Ранее Международная федерация тенниса разрешила российским и белорусским теннисистам участвовать в ОИ в Париже в нейтральном статусе.