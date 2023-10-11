Россиянин стал автором первого гола нового сезона НХЛ

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Встреча прошла в Тампе и завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. На 10-й минуте встречи россиянин поразил ворота соперника точным кистевым броском. В концовке Кучеров забросив вторую шайбу, оформив дубль.

Соотечественника Кучерова, защитник Михаил Сергачев отметился результативной передачей.

Текущим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас», который в финале прошлого сезона победил «Флориду» со счетом 4-1 и выиграл золото впервые в истории франшизы.

В прошлом сезоне 30-летний Кучеров провел 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 113 очков (30 83).