Россиянин стал автором первого гола нового сезона НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал автором первой заброшенной шайбы в новом сезоне Национальной хоккейной лиги. Он отличился в матче регулярного чемпионата с «Нэшвиллом».
Встреча прошла в Тампе и завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. На 10-й минуте встречи россиянин поразил ворота соперника точным кистевым броском. В концовке Кучеров забросив вторую шайбу, оформив дубль.
Соотечественника Кучерова, защитник Михаил Сергачев отметился результативной передачей.
Текущим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас», который в финале прошлого сезона победил «Флориду» со счетом 4-1 и выиграл золото впервые в истории франшизы.
В прошлом сезоне 30-летний Кучеров провел 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 113 очков (30 83).