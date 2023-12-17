Россиянин Петр Ян подерется с китайцем Сун Ядуном на турнире UFC 299

В этот же вечер англичанин Майкл Пэйдж выйдет на ринг с американцем Кевином Холландом, а австралийский боец Джек Делла Маддалена подерется с бразильцем Гилбертом Бернсом. Еще одна встреча запланирована у ирландца Иэна Гэрри с американцем Джеффом Нилом.

Россияне в комментариях к публикации написали, что с нетерпением ждут боя Яна. Они рассчитывают на победу бойца.

Петр Ян - российский боец смешанных единоборств, прозвище которого «Безжалостный». Уроженец Красноярского края - экс-чемпион ACB в легчайшем весе. Ян является мастером спорта по боксу и мастером спорта по ММА, у него также есть синий пояс по бразильскому джиу-джитсу.

Ранее чемпион UFC Конор Макгрегор назвал Яна феноменальным бойцом. Он уверен, что россиянин вернет себе чемпионский пояс.