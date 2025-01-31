31 января 2025, 00:47

Россиянин Пельмень победил в лиге пощечин Power Slap

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Российский атлет Василий Камоцкий, по прозвищу Пельмень одержал победу в лиге пощечин Power Slap в Лас-Вегасе. Его соперником был американец Лэйн Вирнс.

Схватка состоялась 30 января в Саудовской Аравии. Камоцкий во второй раз встречался с Вирнсом, которого прозвали Сумасшедший гаваец. Они боролись за титул лиги Power Slap, которую создал глава UFC Дана Уайт.

В нынешнем поединке судьи единогласно отдали победу россиянину. Камоцкий вышел на объявление решения с российским триколом в руках. После победы Пельмень заявил, что гордится своим успехом и теперь пусть все желающие забрать титул выстраиваются в очередь.

Камоцкий дебютировал в лиге пощечин Power Slap в Лас-Вегасе в июне прошлого года. Он одержал вверх над соперником - поляком Камилом Марусащем. Россиянин победил после первой же пощечины.

США Спортсмены Саудовская Аравия UFC
30 января 2025, 11:56
«Помогает плохим людям убивать хороших». Боец UFC Магомедов — о футболисте Лионеле Месси
Global Look Press
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Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, восхитился Криштиану Роналду и раскритиковал Лионеля Месси. Об этом он заявил в интервью изданию Metaratings.

Магомедов сравнил португальского и аргентинского футболистов и сказал, что определить личность спортсмена можно не только по его игре на стадионе, но и по поступкам за пределами соревнований.

«Криштиану - большой пример, он помогает нуждающимся. Помогает многим, кто оказался в тяжелой ситуации. Много делал пожертвований. <…> А Месси, я видел, помогает плохим людям убивать хороших. Он спонсирует Израиль. А мы видели, что Израиль делает в Палестине», - сказал российский боец.

На прошлой неделе атлетическая комиссия штата Калифорния обнародовала фиксированные гонорары за выступление на турнире UFC 311. Стало известно, что боец смешанного стиля Ислам Махачев заработал 200 тысяч долларов, а троюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Умар получил 100 тысяч долларов.

Спортсмены UFC Криштиану Роналду
29 января 2025, 20:11
Бывший хоккеист сборной Германии Тобиас Эдер умер в 26 лет
Freepik
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Бывший нападающий сборной Германии Тобиас Эдер умер в результате тяжелой болезни. Хоккеисту было 26 лет, сообщили на официальном сайте Хоккейного союза Германии (DEB).

Жизнь спортсмена оборвалась несколько дней назад. На сайте клуба «Айсберен Берлин», за который Эдер выступал с 2023 года, указали, что он скончался из-за осложнений на фоне рака. Тренеров и товарищей по команде DEB потрясла смерть Эдера.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье, его невесте, его друзьям и всем, кто знал и любил его. Наши мысли с вами в это трудное время», - заявили коллеги по клубу.

В 2024 году в составе сборной Германии на чемпионате мира Эдер провел три матча и забросил одну шайбу. В сезоне-2023/24 завоевал титул чемпиона страны в составе «Айсберен Берлин». Тобиас Эдер играл за сборную Германии на юниорском, молодежном и взрослом уровнях.

Германия Спортсмены Болезни
29 января 2025, 04:51
Экс-чемпион мира Карлсен проиграл 14-летнему российскому шахматисту
Freepik
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Норвежский шахматист Магнус Карлсен проиграл 14-летнему россиянину Давиду Ахмедову в онлайн-турнире «Титульный вторник». Подросток играл белыми и обыграл 16-го чемпиона мира по шахматам во втором туре.

Рейтинг Ахмедова составляет 2368 пунктов, а Карлсена - 2831. При этом россиянин пока не входит в список «100 лучших шахматистов мира», как норвежский гроссмейстер.

Карлсен был чемпионом мира по шахматам с 2013 по 2023 год, но потом отказался от защиты своего титула. Последний сейчас принадлежит Гукешу Доммараджу из Индии.

Победу российского юниора отметил и Telegram-канал «Шахматы ».

«Давид уверенно провел всю партию, получив эндшпиль с хорошим перевесом. На секундах Магнус нашел двухходовую тактику и уравнял позицию, но затем подставил коня», - уточнил канал.

После этого Ахмедов уверенно довел партию до победы.

Ранее Карлсен разделил титул чемпиона мира по блицу с российским шахматистом Яном Непомнящим.

Спортсмены Дети Норвегия Россия Школьники
27 января 2025, 18:59
ФИФА сняла с ЦСКА трансферный бан
РИА «Новости»
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Международная федерация футбола сняла запрет на осуществление трансферов с клуба ЦСКА, введенный 6 декабря 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе ФИФА.

Решение об отмене санкций федерация приняла, поскольку московский клуб сумел рассчитаться с нидерландским «Херенвеном» за переход нигерийского футболиста Чидеры Эджуке. Последний платеж прошел 27 января.

Поскольку у ЦСКА были проблемы с переводом средств, оставшуюся часть суммы перечислил игрок Виктор Давила, который в сентябре 2024 года перешел в «Америку». Таким образом спортсмен рассчитался с московским клубом за самовыкуп.

Ране стало известно, что ЦСКА подписал долгосрочный контракт с 16-летним нападающим Роландом Шивеоби. Он стал лучшим игроком турнира победителей Юношеской футбольной лиги-2024, а также лучшим бомбардиром ЮФЛ-2 Центр в составе «Витязя».

ЦСКА Спортсмены Футбол

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