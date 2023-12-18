18 декабря 2023, 07:27

Россиянин Михеев помог «Ванкуверу» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Илья Михеев заработал очко в матче с «Чикаго Блэкхокс». Встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) прошла в Чикаго и завершилась со счетом 4:3 в пользу «Ванкувера». Об этом написало РИА «Спорт».

В составе «Ванкувера» ворота противника поразили Элиас Петтерсон, Дакота Джошуа, Брок Бозер и Илья Михеев. Шайба россиянина оказалась решающей.

У «Чикаго» дубль оформил Ник Фолиньо, еще одна шайба на счету Коула Гуттмана. По итогам этой игры у «Ванкувера» 44 очка, что позволило клубу разместиться на втором месте в таблице Тихоокеанского дивизиона. У «Чикаго» всего 19 очков, клуб опустился на последнее место в таблице Центрального дивизиона.

Ранее форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин помог своей команде обыграть «Лос-Анджелес Кингз» (4:1). В этом матче он заработал 699-е очко, став ближе к топу лучших российских бомбардиров в НХЛ.

17 декабря 2023, 22:10
«Не пойду на поводу у МОК». Пловец Рылов отказался ехать на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российский спортсмен, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов отказался идти на поводу у МОК и ехать на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе. Об этом он заявил в интервью «Матч ТВ».

Россиянин не раз озвучивал свою политическую позицию и точку зрения в отношении Международного олимпийского комитета. Он заявил, что хочет соответствовать словам президента России Владимира Путина и верить в великий русский народ, не опускаться «до уровня западных провокаторов».

«Я не иду на поводу у МОК, я за чистый спорт. Я принял взвешенное решение: отказываюсь ехать на Олимпийские игры, пока вся эта ерунда не осядет на дно и наша вода вновь не станет чистой. Я честен перед собой, верен своему выбору и своей стране», - заявил Рылов.

Мок 8 декабря принял решение о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 только в нейтральном статусе. Атлеты должны выступать без флага, гимна и других национальных символов.

Олимпийский комитет России отказался оказывать финансовую поддержку спортсменам, которые решат выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе. Также спортсмены не получат призовых денег, так как по условиям МОК откажутся от своего олимпийского комитета.

Спортсмены Международные отношения Россия Международный олимпийский комитет
17 декабря 2023, 21:05
ФИФА назвала клубы, которые выступят на обновленном ЧМ-2025
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Пресс-служба ФИФА на сайте Championat опубликовала список клубов, которые точно выступят в клубном чемпионате мира — 2025. В реестре 19 клубов, всего заявлено 32 участника ЧМ-2025.

От Европы в чемпионате мира в 2025 году примет участие «Челси» и «Манчестер Юнайтед» из Англии, «Реал» из Испании и победитель текущего розыгрыша.

Восемь команд попадут в турнир по рейтингу, из них известны пять клубов из Германии, Франции, Италии и Португалии.

Первый турнир в новом формате пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. По новым правилам матч за третье место проводить не будут.

Международная федерация футбола назвала трех претендентов на звание лучшего игрока года. В список попали француз Килиан Мбаппе, норвежец Эрлинг Холанд и аргентинец Лионель Месси.

Пресс-служба ФИФА на сайте Championat опубликовала список клубов, которые точно выступят в клубном чемпионате мира - 2025. В реестре 19 клубов, всего заявлено 32 участника ЧМ-2025.

Спортсмены Футбол
17 декабря 2023, 19:48
Андрей Аршавин назвал лучших игроков первой части сезона РПЛ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин ответил на вопрос о лучших игроках первой части сезона Российской премьер-лиги. Его слова привел сайт Metaratings.

«Мне кажется, лучших нужно выбирать из тех, кто идет на первом месте. Поэтому я бы назвал Кордобу и Сперцяна», - сказал футболист.

Он также отметил молодого игрока Никиту Кривцова. Кордоба в текущем сезоне провел 16 матчей в РПЛ, отдал четыре голевых паса и забил восемь голов. Колумбиец занимает третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

На счету Сперцяна 18 игр в РПЛ в составе «Краснодара», в которых он отметился двумя результативными передачами и забил восемь мячей. Он также отдал передачу на победный гол Никиты Кривцова в матче с ЦСКА.

«Краснодар» обыграл московский клуб 10 декабря со счетом 1:0 и поднялся на первое место турнирной таблицы РПЛ. Петербургский «Зенит» пока что на второй строчке.

Спортсмены Российская Премьер-Лига Футбол Андрей Аршавин
17 декабря 2023, 18:00
Андреева после снятия Костюк проиграла французу в финале турнира в Бур-де-Пеаж
Читайте нас в: Google Новости
Французский теннисист Янис Газуани Дюран обыграл россиянку Мирру Андрееву в финале выставочного турнира в коммуне Бур-де-Пеаж во Франции. Интервью со спортсменкой опубликовал «Чемпионат».

Турнир прошел со счетом 5:7, 2:6.

Незадолго до матча украинка 22-летня Марта Костюк отказалась играть против 16-летней Андреевой по политическим причинам. Вместо нее против россиянки поставили 23-летнего теннисиста Дюрана.

Замену нашли в последний момент - организаторы в срочном порядке мобилизовали свою сеть игроков. Андреева рассказала, что турнир, несмотря на две замены, проходил в дружественной атмосфере.

«Нереальная атмосфера и организация. Спасибо всем, кто пришел сегодня на матч. И на самом деле это впервые, когда я держу трофей, проиграв матч», - отметила теннисистка.

Спортсменка призналась, что Дюран отлично показал себя во время матча и тоже заслужил приз.

Ранее соперником Андреевой на выставочном турнире должна была стать теннисистка Донна Векич , однако она получила травму. Организаторы приняли решение заменить ее украинкой Мартой Костюк, но та отказалась играть с россиянкой.

Россия Теннис Украина Франция

Новости по теме