Россиянин Медведев уступил итальянцу Синнеру в финале теннисного турнира АТР

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Перед началом состязаний большее преимущество было у россиянина, который одержал победу в шести матчах, тогда как итальянский теннисист выиграл только одну встречу.

Но противостояние завершилось не в пользу Медведева. По итогам трех сетов счет составлял 7:6 (9:7), 4:6, 6:2 в пользу Синнера.

Даниил Медведев занимает третье место в рейтинге АТР. В прошлом году он 16 недель удерживал титул первой ракетки мира. На его счету более 20 побед.

Синнер четвертый в мировом рейтинге теннисистов. Победа над россиянином принесла ему 10-й титул АТР.