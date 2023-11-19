Россиянин Еременко стал абсолютным чемпионом мира по карате киокушинкай
Российский спортсмен Александр Еременко стал абсолютным чемпионом мира по карате киокушинкай. Информация об этом появилась на сайте Superkarate.
Тринадцатый абсолютный чемпионат мира по этому виду спорта проходил в Токио с 17 по 19 ноября. Российскую команду представили 26 бойцов - сборная оказалась больше, чем когда-либо в истории карате киокушинкай в стране. И в финал впервые вышли целых 16 спортсменов из России.
В призовой восьмерке россиян шестеро. Помимо занявшего первое место Еременко, это бронзовый призер Андрей Лузин, оказавшийся на пятом месте Игорь Загайнов, а также занявшие соответственно с шестого по восьмое места Константин Коваленко, Максим Екимов и Алексей Федосеев. Второе место завоевал японский каратист Нишимура Каито, четвертое - Антонио Тюссо из Франции.
Карате киокушинкай, появившееся в 1950-х, считается одним из самых жестких и сложных видов карате. Знаменитый преподаватель боевых искусств Масутацу Ояма создал его вопреки принципу «карате без контакта», на котором тогда строился этот спорт.