19 ноября 2023, 14:56

Россиянин Еременко стал абсолютным чемпионом мира по карате киокушинкай

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Российский спортсмен Александр Еременко стал абсолютным чемпионом мира по карате киокушинкай. Информация об этом появилась на сайте Superkarate.

Тринадцатый абсолютный чемпионат мира по этому виду спорта проходил в Токио с 17 по 19 ноября. Российскую команду представили 26 бойцов - сборная оказалась больше, чем когда-либо в истории карате киокушинкай в стране. И в финал впервые вышли целых 16 спортсменов из России.

В призовой восьмерке россиян шестеро. Помимо занявшего первое место Еременко, это бронзовый призер Андрей Лузин, оказавшийся на пятом месте Игорь Загайнов, а также занявшие соответственно с шестого по восьмое места Константин Коваленко, Максим Екимов и Алексей Федосеев. Второе место завоевал японский каратист Нишимура Каито, четвертое - Антонио Тюссо из Франции.

Карате киокушинкай, появившееся в 1950-х, считается одним из самых жестких и сложных видов карате. Знаменитый преподаватель боевых искусств Масутацу Ояма создал его вопреки принципу «карате без контакта», на котором тогда строился этот спорт.

Спортсмены Япония Россия
19 ноября 2023, 12:54
Обошел Месси и Роналду. Мбаппе забил 300 голов в 24 года
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Франции Килиан Мбаппе стал новым рекордсменом по числу забитых голов до наступления 25-летия. Молодой человек отправил в ворота соперников 300 мячей в 24 года.

Спортсмен обошел таких звезд футбола, как Криштиану Роналду и Лионель Месси по голам до 25-летия. Историческое событие случилось во время игры француза за национальную команду.

Сборная Франции разгромила Гибралтар со счетом 14:0. Это крупнейшая победа в истории отборов на Евро. Французы набрали 21 очко и заняли первое место в группе B, а соперники опустились на последнюю, пятую строку.

Килиан Мбаппе - нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и капитан сборной Франции. Футболиста считают одним из лучших игроков мира. На его счету множество достижений, как командных, так и личных. Он стал лучшим бомбардиром в истории «Пари Сен-Жермен» и Чемпионата мира - 2022.

Ранее Роналду установил уникальный рекорд - в возрасте 38 лет он забил 10 голов за сборную Португалии. Футболист не собирается завершать карьеру минимум до 40 лет.

Спортсмены Футбол Рекорды Франция Криштиану Роналду Лионель Месси
19 ноября 2023, 10:46
Овечкин в 400-й раз победил на домашней арене «Вашингтона» в НХЛ
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Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин определил исход встречи с командой «Коламбус Блю Джекетс», забросив шайбу в ее ворота, сообщил «Чемпионат». Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги завершился со счетом 4:3, а для Овечкина это была 400-я победа на домашней арене «Вашингтона» в НХЛ.

Матч состоялся в Ньюарке на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Помимо Овечкина шайбами отметились Алексей Протас, Сонни Милано и Хендрикс Лапьер. Из гостей шайбы забросили российский защитник Иван Проворов (это был его первый год в «Коламбусе»), Джонни Годро и Джастин Дэнфорт.

«Вашингтон» уже в четвертый раз подряд одержал победу в чемпионате и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Коламбус» же в восьмой раз потерпел поражение и располагается на последнем, 16-м.

В середине ноября игрок «Вегас Голден Найтс» Брейден Макнэбб сбил Овечкина с ног ударом клюшки в горло , однако судьи не засчитали фол.

НХЛ Хоккей Александр Овечкин
18 ноября 2023, 21:35
Армения сыграла вничью с Уэльсом в отборочном матче по футболу 2024 года
Pixabay
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Отборочный матч по футболу 2024 года между сборными Армении и Уэльса закончился ничьей со счетом 1:1. Встреча проходила в Ереване.

В составе хозяев мяч в ворота противника на пятой минуте послал Лукас Селараян. Наир Тикнизян стал автором автогола.

Сборная Армении набрала восемь очков и заняла в группе D четвертое место. Сборная Уэльса - на второй строчке с 11 очками.

В заключительном туре квалификации команда Армении сыграет 21 ноября на выезде со сборной Хорватии. Валлийцы в тот же день встретятся на своей территории со сборной Турции.

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с национальной командой Кубы в Волгограде 20 ноября. Команды встретятся на поле стадиона «Волгоград Арена» в 19:30 по московскому времени. После двух товарищеских матчей в октябре с Камеруном и Кенией российская национальная сборная осталась на 39-м месте в рейтинге ФИФА.

Армения Спортсмены Футбол
18 ноября 2023, 20:38
Медведев проиграл Синнеру в полуфинале итогового турнира ATP
Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства
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Российский теннисист Даниил Медведев уступил итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине. Призовой фонд турнира составляет рекордные 15 миллионов долларов, сообщило РИА «Новости».

Встреча продлилась два часа 29 минут и закончилась победой итальянца со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:1. Синнеру 22 года, и в финале итогового турнира АТР он сыграет впервые в своей карьере. Медведев выиграл эти соревнования в 2020 году.

Во втором полуфинале встретятся испанский теннисист Карлос Алькарас и сербский спортсмен Новак Джокович.

В октябре Медведев уже играл с Синнером в финале турнира категории ATP 500 в Пекине, россиянин уступил со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2). Это была первая победа Синнера над Медведевым, итальянец стал победителем турнира ATP 500 с призовым фондом в 3,6 миллиона долларов.

Теннис Даниил Медведев

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