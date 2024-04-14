Россиянин Царукян победил бразильца Оливейру на UFC 300

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила олимпийской чемпионке по фигурному катанию Меган Дюамель за резкие высказывания в адрес россиянки Камилы Валиевой. Ее слова привело издание Sport24.

«Она дура законченная. Брать и просто так говорить - не годится. Пусть Дюамель за собой следит. А за нашей Валиевой не надо следить!» - заявила Тарасова.

Дюамель, которая уже не первый раз критикует российских спортсменов, задалась вопросом, для чего Валиева принимала более 50 различных медицинских препаратов будучи в подростковом возрасте.

Заслуженный тренер СССР и раньше подвергала критике высказывания бывшей фигуристки Меган Дюамель. В 2023 году канадская спортсменка обвинила россиян в употреблении допинга на Олимпийских играх в Сочи. В ответ Тарасова назвала ее свиньей.