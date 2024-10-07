07 октября 2024, 09:00

Россияне стали чаще покупать товары для занятий карате

РИА «Новости»
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Клиенты маркетплейса Wildberries заинтересовались восточным боевым искусством карате. Спрос на товары данной категории за первые девять месяцев этого года вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. При этом покупателей не отпугнули цены, прибавились сразу 11%. Аналитики маркетплейса провели собственное исследование, приуроченное ко Всемирному дню карате, который наступил в понедельник, 7 октября.

Самым большим спросом среди любителей карате пользуются кимоно, пояса и перчатки. Эти товары составили главную тройку рейтинга по объему продаж. Следующими по популярности стали средства защиты и тренировочные снаряды.

Продажи товаров для каратистов начали расти в сентябре, когда ученики спортивных школ и секций вернулись на занятия. Пик продаж приходится на декабрь, когда родные и друзья спортсменов покупают подарки к Новому году и пользуются предпраздничными распродажами.

После объем проданных товаров для карате возвращается к своему обычному уровню, незначительно снижаясь на время летних каникул.

Лидером по объему покупок товаров для занятий карате по итогам прошлого года стала Московская область, которая обошла Москву, Краснодарский край, Ростовскую и Свердловскую области, Санкт-Петербург и другие регионы.

По доле проданной продукции для каратистов от общего объема всех проданных на маркетплейсе товаров стали Хабаровский край, Астраханская область, Приморский край, Липецкая и Тюменская области. Поэтому самый большой интерес к боевому искусству проявили жители Дальнего Востока, Урала и Сибири.

В начале октября трое спортсменов из Воскресенска стали победителями и призерами турнира по карате «Петербургская осень». В трех категориях они завоевали две золотые и одну бронзовую медали , обойдя 1300 участников из 40 регионов России и 30 стран.

Спортсмены Россия Маркетплейсы Покупки
06 октября 2024, 14:12
Легенду отечественного хоккея Михайлова поздравили с 80-летним юбилеем
РИА «Новости»
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Двукратному олимпийскому чемпиону по хоккею Борису Михайлову исполнилось 80 лет. Об этом сообщила пресс-служба хоккейного ЦСКА.

Свой путь в хоккее спортсмен начал в 1960-х годах в саратовском «Кристалле», а затем перешел в московский «Локомотив». Большую часть карьеры Михайлов провел в ЦСКА - с 1967 по 1980 годы. Именно в его составе он стал 11-кратным чемпионом СССР.

«С появлением Михайлова на льду трибуны начинали реветь, потому что знали, если нападающий в игре - матч завершится победой», - отметили в клубе.

За 572 матча в чемпионате СССР легенда отечественного хоккея забросил рекордные 428 шайб и сделал 224 результативные передачи. Среди советских хоккеистов Михайлов заработал наибольшее количество очков: 652.

После завершения спортивной карьеры он работал тренером. Именно под руководством легендарного хоккеиста российская сборная впервые завоевала золотые медали чемпионата мира 1993 года и заняла второе место в 2002 году.

Президент Владимир Путин наградил Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награду вручили за большой вклад в развитие физической культуры, популяризацию отечественного спорта, а также за многолетнюю добросовестную работу.

ЦСКА Спортсмены Хоккей
29 сентября 2024, 12:03
Победитель турнира UFC в Париже обругал Макрона за глобалистскую программу
Global Look Press
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Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Ренато Мойкано, одержавший победу на турнире UFC Fight Night 243 в Париже, нецензурно оскорбил президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мойкано подверг жесткой критике французского лидера, назвав его глобалистом, который «пытается протолкнуть политическую и коррумпированную программу».

Поединок между Мойкано и представляющим Францию Бенуа Сен-Дени состоялся 28 сентября. Бразилец одержал победу техническим нокаутом: после второго раунда врачи не позволили Сен-Дени продолжить бой из-за серьезных травм.

Ранее Макрон по ошибке прорекламировал российский Telegram-канал с мемами о себе и своей семье. Авторы ресурса шутили об ориентации французского лидера и половой принадлежности его жены.

UFC Эммануэль Макрон
26 сентября 2024, 19:31
Фигуристка Парсегова до сих пор не погасила долг перед «Ангелами Плющенко»
РИА «Новости»
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Семья Парсеговых до сих пор не погасила долг перед академией «Ангелы Плющенко». Об этом продюсер Яна Рудковская сообщила в своем Telegram-канале.

«Ни на расчетный счет Академии, ни в кассу Академии деньги на данный момент не поступили, хотя прошло уже больше двух недель», - написала она.

Рудковская напомнила, что если средства будут получены, то их направят на благотворительность, как и обещал ранее ее супруг и основатель академии Евгений Плющенко.

В первых числах сентября Никулинский районный суд Москвы обязал Парсеговых выплатить около 1,9 миллиона рублей по гражданскому делу от «Ангелов Плющенко» за уход спортсменки.

Академия фигурного катания обратилась с иском в суд после того, как Парсегова ушла в группу Этери Тутберидзе.

«Ангелы Плющенко» озвучили требование взыскать деньги, затраченные на подготовку спортсменки

Долги Благотворительность Фигурное катание Суд Евгений Плющенко Яна Рудковская Этери Тутберидзе Москва
26 сентября 2024, 18:45
Сын Хуана Антонио Самаранча обвинил Россию в нарушении Олимпийской хартии
РИА «Новости»
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Хуан Антонио Самаранч — младший, сын многолетнего руководителя Международного Олимпийского комитета, обвинил Россию в грубом нарушении Олимпийской хартии. Об этом сообщило агентство France Presse.

Хуан Антонио Самаранч - младший, сын многолетнего руководителя Международного Олимпийского комитета, обвинил Россию в грубом нарушении Олимпийской хартии. Об этом сообщило агентство France Presse.

Самаранч-младший заявил, что Россия в 2022 году нарушила олимпийское перемирие. Когда причины для отстранения исчезнут, подчеркнул он, МОК придется «усердно поработать, чтобы вернуть» страну.

Ранее стало известно, что Самаранч стал одним из семи кандидатов на пост президента МОК. Выборы пройдут в марте 2025 года. Действующий глава организации - Томас Бах - отказался выдвигаться на новый срок и выразил надежду, что его решение пойдет на пользу движению.

Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что идеальным для России президентом МОК станет человек, который будет самостоятельной фигурой и вернет движение к традиционным стандартам.

Россия Международный олимпийский комитет

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