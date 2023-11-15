Россиян допустят к Паралимпиаде без требования осудить СВО
Международный паралимпийский комитет (IPC) не стал принуждать россиян к осуждению спецоперации для допуска к Играм в Париже. Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков, чьи слова привел ТАСС.
Все остальные требования выполнить реально, добавил Рожков. По его словам, если россияне пройдут отбор, они выступят на Паралимпиаде.
«К счастью, там нет пока требований по осуждению СВО», - подчеркнул президент ПКР.
В конце сентября Генассамблея IPC решила приостановить членство Паралимпийского комитета России в своей организации. При этом спортсменов допустили к соревнованиям в Париже в случае выступления в нейтральном статусе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такой шаг политически мотивированным.
В октябре Рожков сообщил, что ПКР начал активно работать над переходом организации в состав Азиатского паралимпийского комитета. Руководство организации одобрило вступлении России в ряды ее членов.