15 ноября 2023, 23:47

Россиян допустят к Паралимпиаде без требования осудить СВО

unsplash.com
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Международный паралимпийский комитет (IPC) не стал принуждать россиян к осуждению спецоперации для допуска к Играм в Париже. Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков, чьи слова привел ТАСС.

Все остальные требования выполнить реально, добавил Рожков. По его словам, если россияне пройдут отбор, они выступят на Паралимпиаде.

«К счастью, там нет пока требований по осуждению СВО», - подчеркнул президент ПКР.

В конце сентября Генассамблея IPC решила приостановить членство Паралимпийского комитета России в своей организации. При этом спортсменов допустили к соревнованиям в Париже в случае выступления в нейтральном статусе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такой шаг политически мотивированным.

В октябре Рожков сообщил, что ПКР начал активно работать над переходом организации в состав Азиатского паралимпийского комитета. Руководство организации одобрило вступлении России в ряды ее членов.

Спортсмены Париж Россия
15 ноября 2023, 14:07
«Один в весе петуха, другой в весе курицы». Уткин пофантазировал о драке Дзюбы и Пиняева
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Спортивный журналист Василий Уткин иронично прокомментировал новость о драке игроков «Локомотива» Артема Дзюбы и Сергея Пиняева. Он отметил, что один из них — «в весе петуха», второй — «в весе курицы». Пост появился в Telegram-канале журналиста.

«Пофантазировал секунд 30, как это могло выглядеть (один в весе петуха, другой в весе курицы), и забыл об этом думать», - признался он.

По его словам, драки происходят во всех командах по причинам амбициозности игроков и высокой конкуренции.

Уткин также едко отозвался о заявлении клуба на это счет, предположив, что его «сочинила нейросеть». На эту мысль комментатора натолкнул «слишком казенный» язык.

По неподтвержденным данным, Дзюба и Пиняев устроили потасовку в раздевалке после матча 14-го тура РПЛ против «Спартака». Конфликт начался после того, как нападающий «Локомотива» указал форварду на его ошибки, а тот не остался в долгу и заявил, что Дзюба, в отличие от остальной команды, «ходит пешком» по полю.

Спортивный журналист Василий Уткин иронично прокомментировал новость о драке игроков «Локомотива» Артема Дзюбы и Сергея Пиняева. Он отметил, что один из них - «в весе петуха», второй - «в весе курицы». Пост появился в Telegram-канале журналиста.

Футбол ФК Локомотив Артем Дзюба
15 ноября 2023, 12:28
«Не стало неожиданностью». Винер — о призыве МОК бойкотировать Игры дружбы
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер не удивилась призыву МОК к национальным олимпийским комитетам бойкотировать Игры дружбы в России. Было ясно, что Международный олимпийский комитет выберет эту позицию в отношении соревнований, пояснила Винер ТАСС.

«Этот шаг Международного олимпийского комитета не стал для меня неожиданностью. Мне с самого начала было понятно, что МОК будет придерживаться такой политики в отношении наших соревнований», - подчеркнула она.

Президент федерации добавила, что спортсмены приедут на Игры дружбы ради выступления и получения призов, а не с целью устроить какие бы то ни было «политические демонстрации», и никто не потребует от них отречься от флага и сменить форму.

Ранее директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд призвал национальные комитеты «проявить осторожность» в отношении запланированных на сентябрь Игр дружбы в свете «растущей политизации мирового спорта». Он назвал Международную ассоциацию дружбы - организатора соревнований - «политической организацией».

Спортсмены Международный олимпийский комитет
15 ноября 2023, 10:26
МОК предостерег национальные олимпийские комитеты от участия в Играх дружбы
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Международный олимпийский комитет предостерег национальные комитеты от участия в российских Играх дружбы. Обращение директора департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами ((НОК) Международного олимпийского комитета Джеймса Маклауда опубликовал портал Inside the games.

«Учитывая растущую политизацию мирового спорта, мы просим все НОК проявлять осторожность в отношении этой инициативы», - подчеркнул он.

По словам Маклауда, участие НОК во Всемирных играх дружбы противоречило бы не только рекомендации исполкома МОК в отношении международных спортивных мероприятий в России, но и «коллективной цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта».

Маклауд заявил, что Международная ассоциация дружбы, которая проведет эти соревнования, якобы является «политической организацией, финансируемой правительством России».

Портал напомнил, что глава МОК Томас Бах негативно отреагировал на идею организации Игр дружбы в 2024 году и назвал предстоящие соревнования «политизированными».

Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. Спортсменам предстоит состязаться в 27 видах спорта, включая баскетбол, бокс, легкую атлетику, плавание, гимнастику, пляжный футбол, спортивное программирование. В играх могут принять участие около 10 тысяч спортсменов из 137 стран.

Спортсмены Международный олимпийский комитет
15 ноября 2023, 09:55
Канадец ударил Овечкина клюшкой по горлу и остался безнаказанным
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Игрок «Вегас Голден Найтс» Брейден Макнэбб сбил с ног капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина ударом клюшки в горло, но судьи не засчитали фол. Россиянин отправился на скамейку запасных, написало РИА «Новости».

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проходил в столице Соединенных Штатов. Игра закончилась счетом 3:0 в пользу «Вашингтона». Но не обошлось без скандала.

В Сети появился фрагмент , на котором видно, как Макнэбб ударил клюшкой Овечкина. Сначала матч остановили, но затем судьи пересмотрели эпизод и не стали наказывать игрока «Вегаса».

Овечкину понадобилась помощь медиков. При этом на записи было видно, что мужчина корчился от боли и пытался восстановить дыхание.

По итогам встречи «Вашингтон» набрал 18 очков и занял четвертое место Восточной конференции. На счету его противника 25 очков и лидерство в Западной конференции. Овечкин, несмотря на усилия, не набрал в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее Александр Овечкин повторил достижение канадца Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота в матче регулярных чемпионатов НХЛ. Вторую шайбу он забросил на последней минуте игры.

Спортсмены Хоккей Александр Овечкин

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