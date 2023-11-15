Россиян допустят к Паралимпиаде без требования осудить СВО

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Все остальные требования выполнить реально, добавил Рожков. По его словам, если россияне пройдут отбор, они выступят на Паралимпиаде.

«К счастью, там нет пока требований по осуждению СВО», - подчеркнул президент ПКР.

В конце сентября Генассамблея IPC решила приостановить членство Паралимпийского комитета России в своей организации. При этом спортсменов допустили к соревнованиям в Париже в случае выступления в нейтральном статусе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такой шаг политически мотивированным.

В октябре Рожков сообщил, что ПКР начал активно работать над переходом организации в состав Азиатского паралимпийского комитета. Руководство организации одобрило вступлении России в ряды ее членов.