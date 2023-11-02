Россия потребовала восстановления своих спортсменов в правах
Россия настаивает на восстановлении в правах своих и белорусских спортсменов, которых коснулась «целенаправленная политизация» спортивной повестки Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
«Мы требуем от Международного олимпийского комитета <…> неукоснительного применения ко всем без исключения атлетам, без какой-либо дискриминации по каким-либо основаниям, равного подхода», - подчеркнула она.
Дипломат указала на то, что МОК должен «четко и недвусмысленно» отказаться от практики двойных стандартов.
В марте 2022 года спортсменам из России и Белоруссии запретили участвовать в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Затем комитет позволил федерациям самостоятельно принимать решение о допуске атлетов из этих двух стран в нейтральном статусе с рядом условий.
По решению Исполнительного комитета Федерации спортивной гимнастики, с 1 января 2024 года сборные РФ и Белоруссии смогут приезжать на международные соревнования.