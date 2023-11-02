Россия потребовала восстановления своих спортсменов в правах

«Мы требуем от Международного олимпийского комитета <…> неукоснительного применения ко всем без исключения атлетам, без какой-либо дискриминации по каким-либо основаниям, равного подхода», - подчеркнула она.

Дипломат указала на то, что МОК должен «четко и недвусмысленно» отказаться от практики двойных стандартов.

В марте 2022 года спортсменам из России и Белоруссии запретили участвовать в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Затем комитет позволил федерациям самостоятельно принимать решение о допуске атлетов из этих двух стран в нейтральном статусе с рядом условий.

По решению Исполнительного комитета Федерации спортивной гимнастики, с 1 января 2024 года сборные РФ и Белоруссии смогут приезжать на международные соревнования.