09 ноября 2024, 00:06

Россия официально перестала готовить спортсменов к Олимпиаде

РИА «Новости»
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Оргкомитет по подготовке спортсменов в Олимпийским и Паралимпийским играм прекратил существование. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о его ликвидации. Документ появился на портале правовой информации.

«Упразднить организационный комитет по подготовке российских спортсменов в Олимпийским играм и Паралимпийским играм», - поручил он.

Мишустин подписал распоряжение 6 ноября. Он поручил также признать утратившими силу некоторые акты правительства, выпущенные с 2014 по 2023 годы и связанные с оргкомитетом.

Начиная с 2022 года Международный олимпийский комитет перестал пускать российских спортсменов на соревнования под национальным флагом. Президент России Владимир Путин сравнил МОК с цирком , лидер Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили назвал площадкой расчеловечивания, а глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе - механизмом зарабатывания денег.

Правительство РФ Михаил Мишустин Международный олимпийский комитет
08 ноября 2024, 10:20
Болельщик украл у Неймара кольцо во время выхода на поле
РИА «Новости»
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Бразильский форвард «Аль-Хиляля» Неймар лишился кольца на пальце перед выходом на матч. Об этом сообщило издание Diario Sport.

Издание опубликовало видео, как футболист шел около трибуны и протянул руку болельщикам в качестве приветствия. Именно в этот момент один из фанатов стянул с пальца Неймара украшение, которое оценивается примерно в 15 тысяч евро.

Неймар пропустил последний год из-за разрыва мениска и крестообразной связки колена. Изначально предполагалась, что он вернется в строй в январе 2025 года, однако бразилец приступил к работе в общей группе уже в сентябре.

Издание UOL отмечало, что «Аль-Хиляль» раздумывал о расторжении контракта с Неймаром в январе 2025 года после оценки его клинических и физических кондиций.

Ранее Неймар вошел в тройку самых высокооплачиваемых футболистов мира.

Футбол
07 ноября 2024, 23:03
Скандальное открытие Олимпиады в Париже возмутило Путина
РИА «Новости»
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Президента России Владимира Путина удивило, что Международный олимпийский комитет разрешил провести церемонию открытия Олимпиады в Париже с номером о «Тайной вечере» с участием трансгендеров*. На заседании дискуссионного клуба «Валдай» он назвал это шоу оскорбительным для христиан.

«Мне сказали, что там что-то происходило , я посмотрел. Ну, я не знаю, на что рассчитывали, зачем это делали организаторы, зачем это МОК пропустил. Безусловно, было оскорбительно для миллионов верующих, христиан», - сказал он.

Путин сообщил об уничтожении женского спорта на Западе. Он призвал сделать так, чтобы атлеты-трансгендеры * боролись лишь между собой, а не с женщинами. Так же как те спортсмены, которые получили справки о приеме препаратов, дающих явные преимущества на соревнованиях. Президент назвал это естественным решением.

Он предупредил, что ближайшие 20 лет станут сложными для всего человечества из-за непредсказуемых изменений. Путин заверил, что Россия защитит свои ценности всеми доступными способами.

* Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Спортсмены Женщины Религия Владимир Путин Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024
07 ноября 2024, 22:05
Свиная голова в шоу Навки неожиданно украсила эмблему ХК «Спартак»
РИА «Новости»
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На ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на Хуторе 2.0» в Москве произошел казус. Зрители заметили, что страшная свиная голова появилась над эмблемой хоккейного клуба «Спартак», который не имел никакого отношения к постановке, сообщил Telegram-канал «ЦВБП-медиа».

Представление с участием Навки, Петра Чернышева, Виктории Синициной, Никитой Кацалаповым и другими звездами фигурного катания прошло в спортивном комплексе «Мегаспорт» на Ходынском бульваре. По сценарию артисты выкатили на лед большую бутафорскую свиную голову.

Они поставили реквизит ровно посередине корта. Зрители обратили внимание, что свиная голова украсила эмблему ХК «Спартак».

По информации «ЦВБП-медиа», произошла техническая накладка. Организаторы просто не успели перекрасить лед после домашней игры команды и выпустили артистов на хоккейную разметку.

Другой околоспортивный скандал произошел на «ВТБ Арене». Охрана не пустила на игру между «Динамо» и «Салаватом Юлаевым» ресторатора и телеведущего Константина Ивлева.

Спартак Хоккей Москва
07 ноября 2024, 15:50
ICF передала России золотую медаль ЧМ, присужденную каноисту Петрову
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Международная федерация каноэ (ICF) по итогам апелляции на результаты чемпионата мира в Узбекистане передала России присужденную каноисту Захару Петрову золотую медаль. Об этом РИА «Новости» сообщила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова.

«Будет торжественное вручение, но пока не решили, где и когда», - сказала она.

Петрова в августе на чемпионате мира в Самарканде лишили первого места в заезде на дистанции 500 метров.

Каноэ россиянина первым пересекло линию, но за пару метров от нее перевернулось, а Петров упал в воду.

ВФГБК направила в ICF апелляцию , международная федерация ее удовлетворила.

Петров на Олимпийских играх в Париже дважды стал четвертым - в личных соревнованиях на 1000 метров, а также на дистанции 500 метров в паре с Алексеем Коровашковым.

Спортсмены Россия

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