Россия и Белоруссия не стали платить обязательные взносы в WADA

Информацию о взносах в бюджет предоставили от 13 ноября. Россия должна была внести около 1,27 миллиона долларов, Белоруссия - 46 тысяч долларов. Также WADA не получила взносы от Исландии, Монако и Грузии. Другие государства частично или полностью покрыли свой вклад.

Ранее гендиректор WADA Оливье Ниггли заявил, что у России нет права на проведение Всемирных игр дружбы , потому что у антидопингового агентства РФ нет статуса соответствия. По его словам, соревнования организуют «не в рамках мирового спорта». Также глава организации призвал рассмотреть мероприятие с точки зрения антидопинга и отметил, что система в России якобы «не соответствует кодексу».

В сентябре глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что Олимпийский комитет России проконсультируется с юристами по решению WADA в отношении антидопингового агентства РФ (РУСАДА).