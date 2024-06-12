12 июня 2024, 10:38

Роналду стал рекордсменом по числу проведенных матчей на высшем уровне

Global Look Press
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Португальский футболист Криштиану Роналду установил мировой рекорд по количеству проведенных матчей на высшем уровне. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Матч Криштиану Роналду за сборную Португалии против Ирландии стал 1226-м в его карьере на высшем уровне. Он побил рекорд бразильского вратаря и тренера Рожерио Сени (1225). Португальская сборная в этом матче победила со счетом 3:0, а сам нападающий отметился дублем.

«Роналду стал новым мировым рекордсменом по количеству матчей в высшем футболе», - констатировали в организации.

Отмечается, что на данный момент более чем в тысяче игр приняли участие только 22 футболиста.

По итогам 2023 года Криштиану Роналду признали лучшим бомбардиром.

За год ему удалось забить 54 гола.

В ноябре-2023 футболист саудовского «Аль-Насра» установил еще один рекорд - в возрасте 38 лет забил 10 голов за сборную.

Статистика Футбол Рекорды Криштиану Роналду
12 июня 2024, 00:25
«Большой успех». Впервые в истории российскую хоккеистку пригласили в женскую НХЛ
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Хоккеистку Илону Маркову выбрали на драфте североамериканской Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL), которая является женским аналогом НХЛ. О том, какое значение это имеет для российского женского хоккея, рассказал обозреватель Владимир Дехтярев на стриме с ведущим 360.ru Антоном Шестаковым.

«На мой взгляд, это большой успех для российского женского хоккея. Если все получится и удастся ей поиграть, я думаю, что это будет классный опыт», - заявил собеседник.

Ранее Маркова играла за уфимский клуб «Агидель». Затем итерес к ней проявил клуб «Бостон», в прошлом сезоне эта команда дошла до финальной серии лиги, где уступила «Миннесоте».

Как отметил Дехтярев, в северной Америке женский хоккей очень популярен. Олимпийское золото чаще всего разыграют сборные США и Канады. Именно в эти команды отбирают самых сильных спортсменок, способных занять призовые места.

США НХЛ Канада Хоккей
11 июня 2024, 14:54
МОК оправдался за скандальный плакат с Исинбаевой
РИА «Новости»
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В соцсетях распространили устаревший плакат со спортсменкой Еленой Исинбаевой и флагом России. Его перестали использовать для продвижения Олимпиады в Париже, сообщила РИА «Новости» пресс-служба Международного олимпийского комитета.

«Плакат, изображенный и распространенный в российских СМИ и на российских платформах социальных сетей, относится к рекламной кампании, которая была запущена в 2020 году, задолго до того, как сложилась нынешняя ситуация», - сказал представитель комитета.

Плакат о предстоящей Олимпиаде с фотографией Исинбаевой, бежавшей с флагом России в руках, развесили четыре года назад в рамках рекламной кампании в департаменте Сен-Сен-Дени. В парижском регионе, по информации МОК, находятся некоторые олимпийские объекты, в том числе Центр водных видов спорта и Олимпийская деревня. В июне 2024 года появилась информация о том, что постер заметили в Париже.

Прыгунья с шестом Исинбаева становилась олимпийской чемпионкой дважды - в 2004 и 2008 годах. Она уехала из России, отказалась от воинского звания и возобновила работу в комиссии спортсменов МОК.

Спортсмены Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024
10 июня 2024, 14:07
Умер тренер нескольких титулованных фигуристов Фрэнк Кэрролл
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Американский тренер по фигурному катанию Фрэнк Кэрролл умер в возрасте 85 лет. Ассоциация фигурного катания США объявила об этом на своей странице в Facebook*.

«Член Залов славы фигурного катания мира и США, Фрэнк сыграл важную роль в карьере многочисленных олимпийских чемпионов и чемпионов мира, а также многих будущих членов Зала славы», - сообщила пресс-служба.

Ассоциация назвала Кэрролла легендарным тренером и выразила соболезнования. Близкие тренера, по информации пресс-службы, попросили вместо цветов потратить деньги на взносы в его мемориальный фонд, который поддержит американских фигуристов.

Кэррол в разное время тренировал таких именитых спортсменов, как олимпийский чемпион 2010 года Эван Лайсачек, пятикратная чемпионка мира, серебряный и бронзовый призер Олимпиады Мишель Кван и бронзовый призер Игр в Сочи Денис Тен.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

США Спортсмены Фигурное катание
09 июня 2024, 20:46
Названы самые дорогие футболисты России
РИА «Новости»
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Рейтинг самых дорогих российских футболистов возглавили полузащитник «Монако» Александр Головин, вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов и хавбек «Реал Сосьедад» Арсен Захарян. Об этом сообщил портал Transfermarkt.

Рыночная стоимость Головина составила 30 миллионов евро. Стоимость Сафонова - 20 миллионов евро, она увеличилась на два миллиона, Захаряна - 18 миллионов евро.

Полузащитник «Монако» занял в топе первую строчку. Второе место - у голкипера «Краснодара», третье - у футболиста «Реал Сосьедад».

По данным Telegram-канала Baza, футболисту Матвею Сафонову запретили выезжать из России из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей. Поэтому его переход во французский футбольный клуб ПСЖ может сорваться.

Сейчас Сафонов находится в Минске, где сборная России сыграет с командой из Белоруссии.

Футбол Россия

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