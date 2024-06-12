Роналду стал рекордсменом по числу проведенных матчей на высшем уровне

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Матч Криштиану Роналду за сборную Португалии против Ирландии стал 1226-м в его карьере на высшем уровне. Он побил рекорд бразильского вратаря и тренера Рожерио Сени (1225). Португальская сборная в этом матче победила со счетом 3:0, а сам нападающий отметился дублем.

«Роналду стал новым мировым рекордсменом по количеству матчей в высшем футболе», - констатировали в организации.

Отмечается, что на данный момент более чем в тысяче игр приняли участие только 22 футболиста.

По итогам 2023 года Криштиану Роналду признали лучшим бомбардиром.

За год ему удалось забить 54 гола.

В ноябре-2023 футболист саудовского «Аль-Насра» установил еще один рекорд - в возрасте 38 лет забил 10 голов за сборную.