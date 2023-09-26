Роналдо женился на бразильской модели

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Свадьба прошла на испанском острове Ибица в минувший понедельник, 25 сентября, но торжества продлятся всю неделю.

Для известного футболиста это уже второй официальный брак. До этого он женился на футболистке Милене Домингес, выступающей за женскую сборную Бразилии.

Второй дамой сердца Роналдо стала модель Даниэлла Чикарелли. Пара согласовала помолвку, но рассталась еще до свадьбы. Во время различных романов футболист завел четырех детей от разных женщин.

После этого он согласился на операцию по вазэктомии, объявив о «закрытии фабрики по производству детей».

Спортсмен после завершения спортивной карьеры из футбола не ушел. Сейчас ему принадлежат испанский клуб «Вальядолид» и бразильский «Крузейро».

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