Роналдо подпишет контракт с «Ростовом»

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров не смог сдержать слез после возвращения на лед. О своих эмоциях во время выступления на шоу Ильи Авербуха фигурист рассказал в беседе с «Матч ТВ».

«Слезы потекли сами. Трудно было остановиться, но я старался», - поделился спортсмен.

Он указал на поддержку зрителей - весь зал вставал и аплодировал. Костомаров отметил, что был счастлив выйти на лед при полном зале.

«В то же время мне было грустно и больно, что не могу кататься так, как раньше. Но смог хотя бы скользить», - отметил спортсмен.

Костомаров попал в реанимацию 10 января с подозрением на пневмонию. Врачи приняли решение об ампутации конечностей из-за развития некроза тканей. Фигуриста выписали из больницы в начале июля.

Впервые спортсмен вышел на лед 17 декабря. Он исполнил номер со своей партнершей Татьяной Навкой.

Илья Авербух сообщил, что Костомаров сам принял решение вернуться в профессию.