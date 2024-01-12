Роналдо перешел из «Левски» в «Ростов»

Срок контракта с 23-летним игроком не уточнили. Другие детали соглашения также не разглашаются.

В текущем сезоне бразилец провел за «Левски» 25 матчей во всех турнирах. Роналдо забил семь мячей и отдал одну результативную передачу. Футболит является воспитанником «Сан‑Каэтано».

Агента игрока Хулио Сезар Гранха ранее подтвердил переход Роналдо в «Ростов». Он заявлял, что игрок заключит соглашение с клубом на 4,5 года.

«Ростов» 3 декабря сразился с ЦСКА. Во время матча шел сильный снег. Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин заявил, что игра в такую погоду - это «не футбол». Он пожаловался, что ничего не видел из-за метели.

Гендиректор РПЛ Александр Алаев отмети, что встречу следовало бы провести в другой день. Однако лига не наделена полномочиями переносить матчи , добавил он.