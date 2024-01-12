12 января 2024, 18:27

Роналдо перешел из «Левски» в «Ростов»

Unsplash
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Бразильский нападающий Роналдо Сезар Соарес дос Сантос перешел из болгарского «Левски» в «Ростов». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Срок контракта с 23-летним игроком не уточнили. Другие детали соглашения также не разглашаются.

В текущем сезоне бразилец провел за «Левски» 25 матчей во всех турнирах. Роналдо забил семь мячей и отдал одну результативную передачу. Футболит является воспитанником «Сан‑Каэтано».

Агента игрока Хулио Сезар Гранха ранее подтвердил переход Роналдо в «Ростов». Он заявлял, что игрок заключит соглашение с клубом на 4,5 года.

«Ростов» 3 декабря сразился с ЦСКА. Во время матча шел сильный снег. Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин заявил, что игра в такую погоду - это «не футбол». Он пожаловался, что ничего не видел из-за метели.

Гендиректор РПЛ Александр Алаев отмети, что встречу следовало бы провести в другой день. Однако лига не наделена полномочиями переносить матчи , добавил он.

Спортсмены Футбол
12 января 2024, 18:06
Арбитр обругал главного тренера «Авангарда» во время матча КХЛ
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Арбитр Денис Наумов нецензурно выругался в адрес главного тренера «Авангарда» Михаила Кравца во время матча Континентальной хоккейной лиги с «Амуром». Об этом сообщил журналист Павел Лысенков в Telegram-канале.

Тренер задал судье вопрос, а тот в ответ попросил его закрыть рот. На опубликованных кадрах видно, что реакция арбитра удивила не только Кравца, но и находившихся рядом хоккеистов. После матча тренер заявил, что не может комментировать и критиковать работу судьи, так как у него нет 300 тысяч рублей на оплату штрафа.

«К сожалению, этот человек - мой воспитанник, он играл у меня в команде, и я достаточно хорошо к нему относился», - отметил Кравец.

«Авангард» 8 января обыграл «Адмирал» в выездном матче КХЛ. Победу гостям принес дубль американского легионера Рида Буше. Победа позволила омской команде подняться на второе место Восточной конференции. Для «Адмирала» поражение стало пятым подряд.

Спортсмены Хоккей
12 января 2024, 07:25
«Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании по футболу
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В финале Суперкубка Испании по футболу выступят «Барселона» и мадридский «Реал». Второго финалиста определил исход матча против «Осасуны» в Саудовской Аравии, сообщил «Чемпионат».

Игра состоялась 11 января на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. На арену вышли полуфиналисты чемпионата - «Барселона» и «Осасуна». Игра завершилась со счетом 2:0, голы в ворота клуба из Памплона забили Роберт Левандовски и Ламин Ямал.

«Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании и сразится в «Реалом». Последний обыграл «Атлетико» со счетом 5:3. В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» заняла третье место. На первом - ее будущий соперник из Мадрида.

В этот же день футбольный клуб «Аталанта» прошел в полуфинал Кубка Италии. Команда дважды встретится с «Фиорентиной» и поборется за участие в решающем матче чемпионата.

Футбол Испания
12 января 2024, 07:09
Овечкин продлил результативную серию, но не спас «Вашингтон Кэпиталз» от поражения
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Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталз» уступила «Сиэтл Кракен» со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Несмотря на это, капитан родом из России Александр Овечкин продлил собственную результативную серию, сообщил «Чемпионат».

Игра прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Гости быстро выбились в лидеры. Единственную шайбу в ворота «Сиэтл Кракен» забил Макс Пасиоретти. «Вашингтон Кэпиталз» упустил удары от Тая Картье, Адама Ларссона, Александера Веннберга и Джастина Шульца.

Нападающий и капитан хозяев площадки отметился результативной передачей и продлил личную успешную серию до шести игр. В общей сложности в текущем сезоне Александр Овечкин выступил в 39 матчах, во время которых сделал 18 результативных передач и забросил восемь шайб.

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявлял, что капитан получил травму в начале января. Тогда Александр Овечкин пропустил две тренировки.

НХЛ Хоккей Александр Овечкин
12 января 2024, 06:19
«Пальцы иногда не работают». Пятикратная чемпионка России по шахматам впервые рассказала о своей болезни
РИА «Новости»
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В 2023 году пятикратной чемпионке России, первой в истории трехкратной чемпионке Европы в личном зачете, шахматистке Валентине Гуниной диагностировали волчанку. Несмотря на это, в конце декабря она одержала победу на чемпионате мира по блицу в Самарканде. Спортсменка рассказала «Спорт экспресс» о своем состоянии.

«Из-за болезни у меня пальцы иногда не работают, и мама очень переживала о том, как я просто буду переставлять фигуры. О чемпионском титуле точно никто не думал, так что это приятный сюрприз для всех родных», - сказала шахматистка.

Она вернулась с чемпионата в Самарканде 31 декабря и отметила Новый год с мамой. Валентина Гунина призналась, что жить с серьезным аутоимунным заболеванием непросто. Первые симптомы появились шесть лет назад, а в мае 2023 года ей поставили диагноз. Шахматистка отдельно поблагодарила врачей центра имени Сеченова и Одинцовской областной больницы за грамотную работу.

Волчанка, по словам спортсменки, проявлялась в слабости, боли в мышцах и костях, постоянном недомогании. Брат помог ей выработать режим, а шахматы мотивировали. Кроме того, Валентине Гуниной назначили препараты-блокаторы и гормональные средства.

Красную волчанку также диагностировали звезде реалити-шоу Ким Кардашьян. Она жаловалась на затекшие руки по утрам.

Спортсмены Болезни

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