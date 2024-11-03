Роднина жестко ответила канадке на призыв ужесточить правила для российских фигуристов

Дюамель утверждала, что российские фигуристы могут покидать страну и менять спортивное гражданство, но при этом они обязаны тренироваться только в тех странах, которые представляют. Роднина в ответ напомнила, что в той же Канаде проходят подготовку большое количество европейских фигуристов.

«Дюамель это прекрасно знает, поскольку сама занималась в таких центрах. А если у нее чешется язык в отношении российских фигуристов, это ее проблемы. Авторитетно ли ее мнение? Конечно, нет», - подчеркнула Роднина.

Бывшая спортсменка также высказалась об умственных способностях Дюамель. Она предположила, что девушка не уделяла должного внимания учебе, а только тренировалась.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала Дюамель дурой. Так тона отреагировала на высказывания канадки в адрес россиянки Камилы Валиевой. Но это не первый случай, когда спортсменка критикует российских коллег, в 2023 году она обвинила их в употреблении допинга на Олимпийских играх в Сочи. В ответ Тарасова назвала ее свиньей.