07 ноября 2023, 20:56

Роднина раскритиковала защиту фигуристки Валиевой по делу о допинге

РИА «Новости»
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Рассмотрение дела об употребление допинга российской фигуристки Камилы Валиевой все еще продолжается Спортивным арбитражным судом (CAS) Лозанны. Слушания завершатся 9-10 ноября, после чего коллегия вынесет арбитражное решение. Но в победу защиты молодой фигуристки поверили не все. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина в беседе со Sport24 заявила, что суд вряд ли поверит аргументам защиты.

Она подчеркнула, что вина в самом процессе полностью лежит на российской стороне, которая допустила, что другие государства начали указывать на допущенные ошибки.

«Про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться. Кто поверит сказке, что она там случайно не тот стакан выпила? Ну что за бред?» - возмутилась Роднина.

Трехкратная олимпийская чемпионка подчеркнула, что сейчас нужно побыстрее завершить скандальный процесс и начать работать над собственными ошибками, а не искать употребление допинга зарубежными спортсменами.

Скандал с Камилой Валиевой начался в конце 2021 года, когда в ее анализах нашли триметазидин. Тогда фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и отстранили от участия в соревнованиях.

Решение спортсменка обжаловала и смогла вернуться к соревнованиям и даже принять участие в зимних Олимпийских играх в Китае. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляцию в CAS с новым требованием отстранить Валиеву от соревнований и обнулить все ее результаты.

В ходе рассмотрения дела Валиева заявила, что лекарство принимал ее дедушка, который возил девушку на тренировки. Возможно, таким образом частицы вещества попали в ее организм. Представители WADA отметили, что родные не представили ни справок, ни рецепта , которые подтвердили бы эти заявления.

Окончательно решение по делу вынесет коллегия CAS, куда вошли британец Джеймс Дрейк, американец Джеффри Мишкин и француз Мэтью Мезоннев. Изначально заседание планировали провести с 26 по 28 сентября. Дату изменили, так как в деле появились новые доказательства, требующие дополнительной проверки.

Спортсмены Допинг Фигурное катание Спортивный арбитражный суд Камила Валиева
07 ноября 2023, 20:05
Получивший травмы в аварии российский регбист умер в больнице после ДТП
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Спортсмен российского регбийного клуба «Красный Яр» Назар Хлобозов умер в возрасте 17 лет после полученных травм в дорожной аварии. Об этом сообщила пресс-служба спортивной организации.

Смертельное ДТП произошло в Красноярске в минувшую субботу, 4 ноября. В тот день Назар в компании четырех друзей отправился в поездку на автомобиле Lada. Водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

На месте погибли двое пассажиров легковушки и водитель. Назара забрали в больницу прибывшие на место врачи. Получившего серьезные травмы спортсмена поместили в реанимацию.

Красноярские врачи три дня пытались спасти регбиста. Во вторник, 7 ноября, его сердце остановилось.

«Один из самых талантливых воспитанников РК „Красный Яр“, неоднократный победитель первенства России, чемпион страны среди юношей ушел из жизни в самом начале», - отметили в пресс-службе клуба.

Спортсмены и сотрудники организации выразили соболезнования родным и близким спортсмена. Уход из жизни Хлобозова назвали невосполнимой потерей для всего регбийного сообщества России.

По данным краевого главка МВД, смертельное столкновение Lada и автобуса произошло на улице Чернышевского около 05:50. В ведомстве подчеркнули, что легковушка ехала на летней резине , и водитель не справился с управлением для возвращения машины на свою полосу. На месте погибли водитель и два пассажира. Еще одного пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Спортсмены ДТП Россия
06 ноября 2023, 20:48
Костомаров рассказал о первой тренировке по боксу без протеза
РИА «Новости»
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Победивший тяжелую болезнь и перенесший протезирование олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что регулярно тренируется для исполнения своей мечты — возвращения на каток на коньках. Об этом он заявил в беседе с журналистами после участия в марафоне общества «Знание» на выставке-форума «Россия».

Спортсмен напомнил, что на лед уже выходил в шоу Ильи Авербуха, но тогда на его ногах были кроссовки, поэтому о настоящем катании не могло быть и речи.

«Хочу выйти на лед и почувствовать пусть не то катание, которое было раньше, но хотя бы все равно почувствовать лед. Хотя сейчас это сделать гораздо труднее», - заявил Костомаров на опубликованном видео Telegram-каналом Shot.

Олимпийский чемпион добавил, что для исполнения своего желания регулярно тренируется, и речь идет не только о занятиях в обычном спортивном зале.

«Я даже несколько дней назад на бокс ходил. Но без этой штуки (Костомаров показал на протез - прим. ред.). Потому что все равно любая тренировка укрепляет ноги, руки и дух. Поэтому я всегда это делаю с удовольствием», - подчеркнул спортсмен.

Костомаров добавил, что после долгой комы и продолжительной реабилитации просто счастлив от того, что снова может водить машину, плавать, свободно передвигаться. Он поблагодарил своих близких за поддержку, а также врачей, которые ухаживали за ним долгое время.

Роман Костомаров попал в больницу в начале этого года с подозрением на пневмонию. Резкое прогрессирование заболевания заставило врачей ввести спортсмена в медикаментозную кому, а из-за сепсиса они приняли решение об ампутации обеих стоп, кисти правой руки и части левой. После возвращения в сознание Костомаров впал в затяжную депрессию. На помощь ему пришли психологи.

Домой олимпийский чемпион вернулся только летом. Процесс реабилитации серьезно затянулся, но уже в конце августа вместе с женой Оксаной Домниной Костомаров впервые появился на публике в шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи. Публика встретила пару бурными овациями.

Роман Костомаров
06 ноября 2023, 18:55
CAS принял апелляцию ОКР о приостановке членства в МОК
РИА «Новости»
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Спортивный арбитражный суд в Лозанне зарегистрировал апелляцию Олимпийского комитета России на отстранение, которое вынес 12 октября Международный олимпийский комитет. Об этом сообщили на официальном сайте CAS.

В своей апелляции ОКР попросил рассмотреть отмену решения МОК и восстановить полноправное членство организации. В релизе отметили, что разбирательство по делу ОКР против МОК началось официально. Сторонам нужно будет обменяться письменными заявлениями и сформировать группу арбитров по делу.

В CAS пока не назвали сроки, в которые примут решение по спору. Вердикт суда будет окончательным и обязательным, за исключением права сторон подать апелляцию в Федеральный трибунал Швейцарии в течение 30 дней.

МОК принял решение о приостановке членства ОКР до дальнейшего уведомления, после того как в состав российской организации вошли олимпийские советы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Международный олимпийский комитет также ранее отказался допускать российских спортсменов до зимних юношеских Игр. Атлетам нельзя участвовать в соревнованиях даже в нейтральном статусе.

Россия Международный олимпийский комитет
05 ноября 2023, 18:29
«Краснодар» занял первое место в таблице РПЛ
РИА «Новости»
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Футбольный клуб «Краснодар» обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 2:1. Черно-зеленые вернул лидерство в турнирной таблице, набрав 31 очко.

В команде краснодарцев на домашнем поле отличились нападающие Джон Кордоба и Олакунле Олусегун.

«Кордоба признан лучшим игроком матча», - написали в Telegram-канале клуба.

За «Краснодаром» в турнирной таблице пока следуют «Зенит» и ЦСКА. «Крылья Советов» вышли из первой тройки. Черно-зеленые и сине-бело-голубые еще поборются за лидерство.

Ранее стало известно, что российская сборная по футболу проведет товарищеский матч с национальной командой Кубы 20 ноября. Сборные России и Кубы встретятся на стадионе «Волгоград Арена». Игра начнется в 19:30.

Российская команда уже проводила две товарищеские игры в октябре.

Спортсмены Футбол Россия

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