Роднина раскритиковала защиту фигуристки Валиевой по делу о допинге

Она подчеркнула, что вина в самом процессе полностью лежит на российской стороне, которая допустила, что другие государства начали указывать на допущенные ошибки.

«Про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться. Кто поверит сказке, что она там случайно не тот стакан выпила? Ну что за бред?» - возмутилась Роднина.

Трехкратная олимпийская чемпионка подчеркнула, что сейчас нужно побыстрее завершить скандальный процесс и начать работать над собственными ошибками, а не искать употребление допинга зарубежными спортсменами.

Скандал с Камилой Валиевой начался в конце 2021 года, когда в ее анализах нашли триметазидин. Тогда фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и отстранили от участия в соревнованиях.

Решение спортсменка обжаловала и смогла вернуться к соревнованиям и даже принять участие в зимних Олимпийских играх в Китае. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляцию в CAS с новым требованием отстранить Валиеву от соревнований и обнулить все ее результаты.

В ходе рассмотрения дела Валиева заявила, что лекарство принимал ее дедушка, который возил девушку на тренировки. Возможно, таким образом частицы вещества попали в ее организм. Представители WADA отметили, что родные не представили ни справок, ни рецепта , которые подтвердили бы эти заявления.

Окончательно решение по делу вынесет коллегия CAS, куда вошли британец Джеймс Дрейк, американец Джеффри Мишкин и француз Мэтью Мезоннев. Изначально заседание планировали провести с 26 по 28 сентября. Дату изменили, так как в деле появились новые доказательства, требующие дополнительной проверки.