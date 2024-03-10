РФС презентовал новую форму сборной России по футболу на ВДНХ в Москве

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В обновленной форме российская сборная по футболу сможет сыграть в товарищеских матчах 21 и 25 марта на столичном стадионе «Динамо». Там пройдут игры с командами Сербии и Парагвая.

На сайте компании Jogel уточнили, что дизайн новой формы вдохновлен одним из самых ярких жанров русского фольклора - сказками.

«Его элементы символизируют, с одной стороны, страсть, с которой футболисты бьются на поле, с другой - холодный разум и закаленный характер», - отметили в публикации.

Ранее на выставке на ВДНХ восьмилетнему гостю подарили сертификат на товарищеский футбольный матч Россия - Сербия. Вся семья ребенка обрадовалась подарку.