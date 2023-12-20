РФС отказался от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола

Свое решение участники заседания объяснили тем, что ФИФА не дает допуска к международным турнирам командам Азиатской конфедерации. Представители РФС подчеркнули, что продолжат свои попытки возвращения российских команд в мировой футболе через переговоры с УЕФА.

Российские футбольные клубы и национальную сборную отстранили от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА в 2022 году.

В конце сентября исполнительный комитет УЕФА выпустил решение о допуске юношеских российских команд к международным соревнованиям в нейтральном статусе. В своем заявлении Лига заявила, что дети не ответственны за решения взрослых.

ФИФА подтвердил вердикт и уточнила, что команды юниоров выступят на международных турнирах под названием «Российский футбольный союз». Но после того, как ряд федераций других стран пригрозил бойкотом, решение осталось в неопределенном положении.