РФС не удивил бойкот матчей УЕФА после допуска юниоров

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Решение ряда государств бойкотировать матчи УЕФА после допуска юниорских сборных России - это прогнозируемая позиция, которая носит политизированный характер. Как сообщил ТАСС , с таким заявлением выступил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Он пояснил, что национальные спортивные ассоциации вынужденно придерживаются позиции, которую занимают власти стран.

«Вы же видите, что ситуация достаточно политизированная, как и сам факт введения ограничений», - заявил Митрофанов.

В минувший вторник, 26 сентября исполнительный комитет УЕФА объявил о возвращении в международные соревнования сборные России по футболу для игроков до 17 лет. Юниоры выступят в нейтральном статусе без флага и гимна и не на территории России.

После вынесения этого решения футбольные союзы Англии, Украины , Литвы, Латвии, Польши, Дании и объявили, что не разрешат своим командам принимать участие в матчах с российскими сборными. Руководство спортивной организации Швеции объявило, что не допустит команду россиянок для участия в турнире 2024 года среди девушек до 17 лет.

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