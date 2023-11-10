Решение по делу Валиевой огласят в январе 2024 года

Слушания по делу спортсменки состоялись 26–28 сентября и 9–10 ноября. Валиеву заподозрили в употреблении триметазидина.

Запрещенный препарат обнаружили в пробе от 25 декабря 2021 года. Причем результаты проверки сделали достоянием общественности только во время Олимпиады в Пекине в феврале 2022-го. И на тот момент Валиева уже завоевала золото в командном турнире.

Руководитель Американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт ранее раскритиковал затягивание рассмотрения дела фигуристки.

«Вся эта ситуация является пародией, которая существенно порвала доверие спортсменов к системе антидопинга», - указал Тайгарт.

Сама Валиева объясняла, что триметазидин попал в ее организм с лекарством дедушки. Но во Всемирном антидопинговом агентстве заявили, что спортсменка не предоставила никаких доказательств , чтобы подтвердить свои слова.