Решение по делу Валиевой огласят в январе 2024 года
Спортивный арбитражный суд завершил слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Решение по нему вынесут в январе 2024 года. Сообщение об этом опубликовали на сайте CAS.
Слушания по делу спортсменки состоялись 26–28 сентября и 9–10 ноября. Валиеву заподозрили в употреблении триметазидина.
Запрещенный препарат обнаружили в пробе от 25 декабря 2021 года. Причем результаты проверки сделали достоянием общественности только во время Олимпиады в Пекине в феврале 2022-го. И на тот момент Валиева уже завоевала золото в командном турнире.
Руководитель Американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт ранее раскритиковал затягивание рассмотрения дела фигуристки.
«Вся эта ситуация является пародией, которая существенно порвала доверие спортсменов к системе антидопинга», - указал Тайгарт.
Сама Валиева объясняла, что триметазидин попал в ее организм с лекарством дедушки. Но во Всемирном антидопинговом агентстве заявили, что спортсменка не предоставила никаких доказательств , чтобы подтвердить свои слова.