Решение МОК о смене гражданства трех российских спортсменов назвали незаконным

Нападающего «Краснодара» и сборной Колумбии Джона Кордобу отстранили на четыре матча от матчей РПЛ. Решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС), сообщил «Спорт-Экспресс».

Футболиста наказали за оскорбительный жест, который он продемонстрировал арбитру после финального свистка матча 16-го тура Российской-премьер-лиги (РПЛ) против «Урала». Кордобе не показали красную карточку, так как он сразу убежал в помещение под трибунами.

Колумбийца дисквалифицировали на три матча чемпионата. Отстранение еще на одну встречу носит условный характер. Форвард не будет играть за «Краснодар» до конца года.

В начале ноября «Краснодар» поднялся на первое место в таблице РПЛ, обыграв самарские «Крылья Советов». На домашнем матче отличились Джон Кордоба и Олакунле Олусегун. Сейчас «Краснодар» находится на второй строчке, на первом - «Зенит».