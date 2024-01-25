Рэпер Баста переведет футбольный СКА в Медиалигу

По его словам, клуб не может больше оставаться во Второй лиге. Он напомнил, что СКА приходится брать в аренду стадион, так как старого больше нет, а возведенная на этом месте новая площадка не принадлежит команде. Баста также отметил, что сильным ударом для СКА стала эпидемия COVID-19.

«В связи с футбольной реформой задача остаться во втором дивизионе стала и для нашего СКА неподъемной», - подчеркнул Баста.

Музыкант добавил, что решение о переходе было непростым, но оно позволит команде продолжать играть.

«Потому что главное для нас - чтобы клуб был на виду, чтобы за него болели, чтобы продолжалась его история», - заключил владелец ФК.

Ранее бразильский футболист Роналдо Сезар Соарес дос Сантос перешел из болгарского «Левски» в «Ростов». Нападающий заключит с футбольным клубом контракт на 4,5 года.