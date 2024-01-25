25 января 2024, 13:11

Рэпер Баста переведет футбольный СКА в Медиалигу

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Ростовский футбольный клуб СКА перейдет из профессионального спорта в Медиалигу. Об этом заявил владелец клуба, музыкант Василий Вакуленко (Баста) в своем Telegram-канале.

По его словам, клуб не может больше оставаться во Второй лиге. Он напомнил, что СКА приходится брать в аренду стадион, так как старого больше нет, а возведенная на этом месте новая площадка не принадлежит команде. Баста также отметил, что сильным ударом для СКА стала эпидемия COVID-19.

«В связи с футбольной реформой задача остаться во втором дивизионе стала и для нашего СКА неподъемной», - подчеркнул Баста.

Музыкант добавил, что решение о переходе было непростым, но оно позволит команде продолжать играть.

«Потому что главное для нас - чтобы клуб был на виду, чтобы за него болели, чтобы продолжалась его история», - заключил владелец ФК.

Ранее бразильский футболист Роналдо Сезар Соарес дос Сантос перешел из болгарского «Левски» в «Ростов». Нападающий заключит с футбольным клубом контракт на 4,5 года.

Спортсмены Футбол Музыка
24 января 2024, 18:25
Россиянка Калинская проиграла китаянке в четвертьфинале Australian Open
РИА «Новости»
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Российская теннисистка Анна Калинская проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале Australian Open. Спортсменка не смогла выйти в полуфинал турнира.

Встреча состоялась 24 января и продлилась три сета. Теннисистка из Китая одержала победу со счетом 6:7, 6:3, 6:1. Представительницы РФ и КНР провели на корте 2 часа 20 минут.

Калинская впервые в своей карьере дошла до четвертьфинала турнира серии Большого шлема. Китаянка, которая находится на 15-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), впервые добралась до полуфинала мэйджора.

Российский теннисист Андрей Рублев 23 января проиграл итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии. Встреча закончилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3.

По данным сайта kp.ru , вторая ракетка мира, Арина Соболенко из Белоруссии, разгромила на Australian Open пятую соперницу подряд. Речь идет о представительнице Чехии Барборе Крейчиковой.

Спортсмены Австралия Россия Теннис Китай
24 января 2024, 11:39
Медведев вышел в полуфинал Australian Open
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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл поляка Хуберта Хуркача и пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2024 года. В следующем турнире россиянин сыграет с победителем встречи Александр Зверев — Карлос Алькарас.

Встреча Медведева и Хуркача продлилась почти четыре часа, игра была напряженной. Матч закончился счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4 в пользу третьей ракетки мира, сообщал RT. После 24 января россиянин сыграет с новым соперником: испанцем Алькарасом или немцем Зверевым.

Медведев вышел в четвертьфинал чемпионата Australian Open, обыграв португальца Нуну Боржеша. Российский спортсмен победил со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1. Первая ракетка мира серб Новак Джокович назвал российского теннисиста человеком с правильными ценностями.

Даниил Медведев считается третьей ракеткой мира , в турнирах АТР россиянин одержал победу 20 раз. В 2022 году он на протяжении 16 недель был на первом месте международного теннисного рейтинга. В 2021 году теннисист победил на открытом чемпионате США. Знаменитый российский спортсмен Андрей Рублев назвал Медведева одним из лучших теннисистов.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал открытого чемпионата Австралии в Мельбурне. Он одержал победу над американцем Тейлором Фрицем со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 6:2, 6:3.

США Спортсмены Австралия Рейтинги Даниил Медведев
23 января 2024, 18:18
Теннисист Рублев в 10-й раз проиграл в четвертьфинале турнира Большого шлема
РИА «Новости»
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Российский теннисист Андрей Рублев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии. Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3.

Спортсмен не смог пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

Турнир продлится до 28 января. Теннисист Синнер, ставший обладателем Кубка Дэвиса 2023 в составе сборной Италии, сыграет против первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Тот одержал победу над американцем Тейлором Фрицем и вышел в полуфинал Australian Open. Джокович является 24-кратным победителем турниров Большого шлема.

Андрей Рублев - заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион 2020 года в миксте, победитель 19 турниров ATP. В ноябре Ассоциация теннисистов-профессионалов включила Рублева в топ-50 самых сильных теннисистов в мире. Тем не менее он уступил в четвертьфинале турнира Большого шлема уже в 10-й раз за свою карьеру, сообщил RT.

Италия Австралия Россия Теннис
23 января 2024, 14:24
Джокович обыграл Фрица и вышел в полуфинал Australian Open
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Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал открытого чемпионата Австралии в Мельбурне (Australian Open). Он одержал победу над американцем Тейлором Фрицем.

Спортсмены провели на корте три часа 45 минут. Джокович обыграл Фрица со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 6:2, 6:3. Это уже 33-я победа кряду сербского теннисиста на Открытом чемпионате Австралии. Джокович сравнялся с представительницей Югославии и США Моникой Селеш, которая является рекордсменкой.

В матче за выход в финал сербский спортсмен сразится с победителем встречи между россиянином Андреем Рублевым и итальянцем Янником Синнером. Джокович является 24-кратным победителем турниров Большого шлема, а также 10-кратным и действующим чемпионом Australian Open.

Джокович 14 января вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. Он обыграл хорвата Дино Призмича в четырех сетах со счетом 6:2, 6:7, 6:3, 6:4.

Спортсмены Австралия Теннис

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