19 января 2024, 07:10

«Реал» вылетел из Кубка Испании

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Футболисты «Атлетико» обыграли «Реал» в матче 1/8 финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счетом 4:2 по итогам дополнительного времени.

В составе «сливочных» забил Хоселу, а также мяч в свои ворота отправил вратарь «Атлетико» Ян Облак. У «Атлетико» голы на свой счет записали Самуэль Лино, Альваро Мората, Антуан Гризманн и Родриго Рикельме.

Соперник команды Диего Симеоне на четвертьфинальной стадии турнира станет известен в пятницу, 19 января, в ходе жеребьевки. «Реал» являлся действующим победителем Кубка Испании.

Ранее в январе «Реал» оказался сильнее «Атлетико» на стадии полуфинала Суперкубка Испании. Клуб Карло Анчелотти вышел в финал турнира, где переиграл каталонскую «Барселону» и завоевал очередной трофей.

Футбол Испания
19 января 2024, 07:54
Вернувшийся на лед после травмы Овечкин помог «Вашингтону» обыграть «Сент-Луис»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» победил «Сент-Луис Блюз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом (1:1, 2:0, 2:1). Об этом сообщило РИА «Новости».

У «Вашингтона» отличился Ти Джей Оши, оформивший хет-трик, а также Николя Обе-Кюбель и Дилан Строум. В составе проигравших авторами шайб стали Натан Уокер и Джастин Фолк.

Форвард «Вашингтона» Овечкин, который из-за травмы пропустил три матча, сразу включился в игру. На его счету одна результативная передача. Его товарищ по команде Евгений Кузнецов отметился броском по воротам, но не забил. Аналогичный результат у Александра Алексеева.

В последний день 2023 года Овечкин забросил 829-ю шайбу в матче против «Нэшвилл Предаторз». Сейчас его отставание от Уэйна Гретцки составило 65 шайб.

Хоккей Александр Овечкин
19 января 2024, 07:43
Форвард «Тампы» Кучеров сделал 500 голевых передач за карьеру в НХЛ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:3 (1:1, 3:2, 3:0). Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал три результативных передачи, оформив в общей сложности 500 голевых пасов в карьере в НХЛ. Об этом сообщило РИА «Новости».

У «Тампы» отличились Виктор Хедман, Энтони Сирелли - дважды, Валттери Мереля, Брейден Пойнт, Стивен Стэмкос и Майки Эйссимонт. В составе проигравших авторами шайб стали Йоэль Эрикссон Эк, Марко Росси и Джейкоб Миддлтон.

Кучерова признали первой звездой матча. Он уже девятый российский хоккеист в НХЛ, который достиг отметки в 500 ассистов. До этого аналогичное достижение в том числе сделали Александр Овечкин, Евгений Малкин.

В нынешнем сезоне Кучеров остается лучшим бомбардиром. Он вышел на лед в 44 матчах, в которых забросил 28 шайб и сделал 47 передач.

В середине января Кучеров набрал 800 очков в НХЛ. Такое достижение покорилось десяти российским хоккеистам, выступавшим в лиге.

Хоккей
19 января 2024, 06:46
«Вашингтон Кэпиталз» победил в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луис Блюз»
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
На стадионе Capital One Arena в столице США состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Сент-Луис Блюз» со счетом 5:2, сообщил «Чемпионат».

Игра прошла 19 января. Счет открыли в первом же периоде. Первую шайбу в ворота гостей отправил нападающий Ти Джей Оши. До конца встречи он забил еще две, принеся своей команде победу. Два раза ворота «Сент-Луис Блюз» поразили форварды Николя Обе-Кюбель и Дилан Строум. «Вашингтон Кэпиталз» пропустил удары Натана Уокера.

Результативными ударами в этом матче отличились два российских хоккеиста - капитан хозяев поля Александр Овечкин и нападающий «Сент-Луис Блюз» Никита Александров.

В начале января Александр Овечкин получил травму. Несмотря на это, в игре с «Сиэтл Кракен» 12 января он сделал результативную передачу.

НХЛ Хоккей Александр Овечкин
18 января 2024, 21:59
Украинка Ястремская не пожала руку экс-россиянке Грачевой на Australian Open
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Украинская теннисистка Даяна Ястремская отказалась пожать руку бывшей российской спортсменке Варваре Грачевой после матча на Открытом чемпионате Австралии. Их встреча завершилась в пользу украинки со счетом 6:3, 6:2.

После окончания матча Ястремская подошла к сетке и предложила сопернице вместо традиционного рукопожатия коснуться ракетками. В следующем раунде украинская теннисистка предстоит игра с американкой Эммой Наварро.

На турнире также остались гражданки РФ: Анна Блинкова, Анна Калинская, Элина Аванесян, Мария Тимофеева, Анастасия Захарова и Мирра Андреева.

Варвара Грачева последние семь лет живет во Франции. В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA экс-россиянка находится на 39-м месте.

Российская теннисистка Элина Аванесян победила представительницу Греции Марию Саккари во встрече второго круга Открытого чемпионата Австралии. Ранее во второй круг Australian Open пробился Андрей Рублев , который занимает пятое место в рейтинге АТР.

Австралия Теннис

Новости по теме