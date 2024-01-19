«Реал» вылетел из Кубка Испании

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В составе «сливочных» забил Хоселу, а также мяч в свои ворота отправил вратарь «Атлетико» Ян Облак. У «Атлетико» голы на свой счет записали Самуэль Лино, Альваро Мората, Антуан Гризманн и Родриго Рикельме.

Соперник команды Диего Симеоне на четвертьфинальной стадии турнира станет известен в пятницу, 19 января, в ходе жеребьевки. «Реал» являлся действующим победителем Кубка Испании.

Ранее в январе «Реал» оказался сильнее «Атлетико» на стадии полуфинала Суперкубка Испании. Клуб Карло Анчелотти вышел в финал турнира, где переиграл каталонскую «Барселону» и завоевал очередной трофей.