05 июня 2024, 16:16

Развитие конного спорта обсудят на дискуссионной площадке ПМЭФ

РИА «Новости»
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Посвященный конному спорту круглогодичный дискуссионный трек Equestrian Discovery вошел в деловую программу Петербургского международного экономического форума в этом году. Об этом сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс», выступающего организатором мероприятия.

Откроет серию обсуждение на основной площадке форума на тему «Инвестиционная привлекательность индустрии конного спорта и коннозаводства в условиях импортозамещения».

В завершающий день ПМЭФ, 8 июня, в конноспортивном клубе «Дерби в рамках выставки „Иппосфера“» пройдут мероприятия, интересные для специалистов этой области. Участникам расскажут о разведении спортивных лошадей в России и технологии воспроизводства редких пород. Второе посвятят влиянию амуниции на качество движения и здоровье животного.

Кроме того, на этой же площадке в рамках Спортивных игр ПМЭФ-2024 состоится Кубок Петербургского международного экономического форума по конкуру. Победители и призеры получат денежные и ценные призы, а победитель увезет с собой главную награду и специальную попону.

Главная награда кубка ПМЭФ-2024 по конкуру достанется тем спортсменам, которые прошли хотя бы один отборочный тур из трех, а для тех, кто не проходил отборочные, но хочет принять участие, предусмотрели отдельный комплект наград.

Мероприятия конной повестки и деловые события фонда «Росконгресс» имеют большую географию и охватывают 90 городов России - от Санкт-Петербурга до Сахалина. С 2022 года конный спорт представлен спортивными, деловыми и дискуссионными мероприятиями в формате диалогов о лошадях и конном спорте.

Два года подряд «Росконгресс» поддерживает отборочные туры детских соревнований в Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке на приз фестиваля Спасская Башня.

Каждый год повестка ПМЭФ предлагает заинтересованным участникам новые форматы турниров по конному спорту: кроме классических соревнований, в свое время провели Кубок тренеров, семейный кубок, конный биатлон, Jump and Drive.

В прошлом году в программу у Спортивных игр Петербургского международного экономического форума включили турнир по конному поло Spring Classic. Соревнования прошли в Московском Поло Клубе.

Спортсмены Животные ПМЭФ-2024
05 июня 2024, 15:24
Гала-матч по футболу на ПМЭФ завершился со счетом 1:1
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Сборная Петербургского международного экономического форума сыграла вничью с медийной командой России в футбольном гала-матче в рамках Спортивных игр ПМЭФ. Встреча на стадионе «Петровский» завершилась со счетом 1:1. Об этом сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс».

Счет открыл игрок сборной ПМЭФ, заместитель начальника управления президента России по работе с обращениями граждан и организаций Алексей Михеев. Его команда сохраняла шансы на победу, но в конце матча голы сравнял бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков. Оба участника встречи по итогам матча получили звания лучшего форварда и полузащитника.

В сборную ПМЭФ также вошли заместитель полпреда президента в Центральном федеральном округе Артур Ниязметов, глава Росрыболовства Илья Шестаков, спикер Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, вице-губернатор города Сергей Кропачев и председатель правления клуба «Зенит» Александр Медведев. Усилили команду футболисты Алексей Березуцкий, Павел Погребняк, Алексей Игонин и Владимир Габулов.

За медийную сборную России на поле вышли бывшие футболисты сборной Дмитрий Сычев, Владислав Радимов, Руслан Нигматуллин, Денис Глушаков, Александр Самедов. Кроме того, в состав вошли чемпион Олимпиады по легкой атлетике Юрий Борзаковский, основатель старейшей медиафутбольной команды России «Амкал» Герман El Classico Попков, звезды шоу-бизнеса и представители медиаиндустрии.

На Спортивных играх ПМЭФ пройдет еще одно крупное спортивное событие - Кубок «Росконгресса» по баскетболу. Впервые участниками встречи станут биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт и второй солист Мариинского театра Юрий Смекалов. Также в команды войдут политики, бизнесмены, артисты и общественные деятели.

Футбол ПМЭФ-2024
05 июня 2024, 13:08
Боксер Лебедев назвал спорт средством объединения молодежи
Телеканал «360»
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Занятия спортом объединят подрастающее поколение молодых россиян и воспитают в них чувство патриотизма. Совместные игры, эстафеты дадут положительный эффект. Об этом в интервью 360.ru  на полях Петербургского экономического форума заявил боксер Денис Лебедев.

Он подчеркнул, что предрасположенность ребенка к тому или иному виду спорта нужно определять с раннего детства. Это очень большая и кропотливая работа, которая поможет взрастить будущих чемпионов.

«В ОНФ были обсуждения и предложения с самого садика вести детей на спорт и тогда будет больше информации о его наклонностях, какое направление для него эффективно - коллективный вид спорта или индивидуальный», - пояснил боксер.

Лебедев добавил, что в воспитании должны принимать участие не только родители, но и тренеры, поэтому важно найти правильного педагога, чтобы ребенок понял, что его занятия важны не только для него.

«Молодежь - это будущее нашей страны. Какой будет она - таким будет наше государство. <…> Поэтому все это должно идти с детства. Их нужно сплачивать с первых классов играми и эстафетами. Дети разделились, но мы вовремя это заметили», - подчеркнул собеседник 360.ru.

В ходе интервью Денис Лебедев отметил, что возлагает большие надежды на нового министра спорта Михаила Дегтярева. Он пояснил, что руководитель ведомства - сам бывший спортсмен и прекрасно знает, как все устроено.

Спортсмены Дети Молодежь ПМЭФ-2024
05 июня 2024, 12:31
Боксер Лебедев поделился ожиданиями от нового министра спорта Дегтярева
РИА «Новости»
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Новый министр спорта России Михаил Дегтярев серьезно занимался фехтованием и прекрасно знает, что такое сборы и тренировки, поэтому вызывает доверие среди атлетов, которые ждут улучшения ситуации в спортивной сфере. Об этом в интервью 360.ru на Петербургском экономическом форуме рассказал боксер Денис Лебедев.

Он подчеркнул, что Дегтяреву придется сильно потрудиться, чтобы улучшить ситуацию в спортивной сфере.

«Он выглядит спортивно, это о многом говорит. Сам занимался фехтованием, сам носил эту рубашку, знает, что такое сборы и тренировки, - это говорит о том, что все должно стать еще лучше, чем было, а по делам потом посмотрим», - заметил Лебедев.

Боксер признался, что Дегтярев вызывает у него большое доверие, и не исключил, что поработает с новым министром, если ему доверят сферу детского спорта.

«У меня достойное образование - два высших: муниципальное управление и академия спорта, преподаватель младших классов. Я с детьми нахожу общий язык за пять минут», - заявил Лебедев.

Спортсмен добавил, что сегодня министру важно обратить внимание на развитие самбо, бокса, дзюдо и хоккея, где ситуация требует особого внимания.

Отвечая на вопрос о закрытых для российских спортсменов международных соревнованиях, Лебедев допустил, что принимаемые Россией осенью этого года Всемирные игры дружбы станут альтернативой Олимпиаде в будущем.

«Все больше спортсменов признают, что без участия России Олимпийские игры неполноценны. Со временем они вполне могут уйти на второй план. Сейчас мы приглашаем всех, создаем условия. Поэтому надо немного подождать, и увидим, кто к нам приедет», - поделился боксер.

Депутат Госдумы Светлана Журова не исключила провокаций против российских спортсменов , которые собираются принять участие в Олимпийских играх в Париже. Она напомнила, что мэр столицы Франции уже заявил, что не хочет видеть россиян на улицах города. Поэтому спортсменка не ждет для своих коллег ничего хорошего, даже учитывая их нейтральный статус.

Спортсмены Россия ПМЭФ-2024
05 июня 2024, 11:58
«Вопрос патриотизма». Конькобежка Журова отказалась поехать на Олимпиаду в Париже
РИА «Новости»
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Нейтральный статус не убережет российских спортсменов от провокаций на Олимпиаде в Париже. Конькобежка, депутат Госдумы Светлана Журова на полях ПМЭФ-2024 заявила 360.ru, что не поехала бы на соревнования.

«Даже если какой-то небольшой процент спортсменов окажутся на ОИ, например, теннисисты, все равно будет давление. Даже если мэр Парижа говорит о том, что не хочет нас там видеть», - сказала она.

Спортсменам из России, по мнению Журовой, не предоставили гарантий безопасности. Она напомнила о поездке Даниила Медведева на Олимпиаду в Токио - его провоцировали, зная о склонности теннисиста остро реагировать. Собеседница 360.ru уверена, что на Играх 2024 года ситуация накалится.

«И это давление будет сильнее. Мне повезло, что я выступала в период относительного затишья. Если посмотреть на период СССР, там тоже были нюансы. Провокации могли быть, поэтому к спортсменам прикомандировывали специальных людей», - заявила спортсменка.

Сама Журова отказалась бы поехать на Олимпиаду в сложившихся обстоятельствах. Она заявила, что не смогла бы участвовать в соревнованиях, зная, что некоторых ее коллег не допустили.

«Я бы не поехала на ОИ, потому что здесь уже вопрос патриотизма - для меня это очень серьезно. И мне бы было сложно от осознания, что я еду, а члены моей команды нет, половину не пустили. <…> Было бы внутреннее некомфортно», - заявила она.

Конькобежка заявила, что в России чемпионов Игр дружбы приравняли к олимпийским. По ее словам, в программу соревнований могут включить падел-теннис.

Спортсмены Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024 ПМЭФ-2024

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