17 января 2025, 01:54

«Разбаловали их». За жалобы на отель лыжницу Кулешову упрекнули в неуважении

РИА «Новости»
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Современные спортсмены избалованы. Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев посоветовал лыжнице Анастасии Кулешовой поблагодарить организаторов соревнований за работу, а не жаловаться на условия проживания. Он сказал об этом сайту «ВсеПроСпорт».

«Зачастую современные спортсмены требуют большего, чем это необходимо. Нынешние условия здорово разбаловали их», - сказал он.

Васильев напомнил, что в советское время лыжники имели гораздо меньше комфорта, но не жаловались на это. Он признал, что время диктует свои условия, однако призвал коллег не вести себя так, будто им все должны.

По мнению биатлониста, участники пятого этапа Кубка России заселились в чистые современные номера, в которых к тому же проведут совсем немного времени. Он посоветовал Кулешовой поблагодарить организаторов за работу, а не критиковать.

Спортсменка пожаловалась в соцсетях, что в Казани ей достался тесный номер без мест для хранения личных вещей. После того, как пост разлетелся по интернету, лыжница удалила его. Кроме Васильева на нее обрушилась глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе , которая посоветовала спортсменке найти хороший номер в родном Сарове.

Спортсмены Казань
17 января 2025, 00:28
В Бразилии 16-летний футболист отбил грудью пенальти и умер
РИА «Новости»
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Вратарь любительской футбольной команды в Бразилии умер в возрасте 16 лет после того, как грудью отбил мяч и полдня добирался до больницы. Об этом сообщил сайт Marca.

Эдсон Лопес Гама участвовал в тренировке команды «Гремио» в штате Амазонас. Во время пенальти мяч попал ему в область между грудиной и диафрагмой. От боли парень упал на землю. Очевидцы усадили его в автомобиль и 11 часов везли по сельским дорогам в больницу муниципалитета Мауэс. За это время состояние футболиста ухудшилось, в пункте назначения он скончался.

«Нам жаль, что тебя не стало, но ты ушел, делая то, что тебе больше всего нравилось - играл в футбол», - заявил его брат.

Точную причину смерти покажет экспертиза. Известно, что до последней тренировки Гама не имел заболеваний сердца.

Похожий случай произошел год назад в Воронежской области на встрече хоккейного клуба «Бобров». Внезапно 17-летний спортсмен упал на лед и умер.

Спортсмены Футбол Медицина
16 января 2025, 14:29
«Не удалось вытащить». Умер трехкратный призер Олимпийских игр
РИА «Новости»
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Умер трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Дмитрий Волков. Об этом в Telegram-канале сообщила олимпийская чемпионка и журналист Елена Вайцеховская.

Новость о кончине 58-летнего спортсмена подтвердил его брат. С прошлого года Волков боролся с онкологическим заболеванием.

«Хочу сказать от себя лично огромное спасибо всем тем, кто помогал. Знаю, что многие. Особенно благодарна борцам. Михаил Мамиашвили, с которым Волков выступал в одной команде на Играх в Сеуле, откликнулся сразу», - отметила Вайцеховская.

Отпевание олимпийского призера состоится в храме Петра и Павла на Солдатской улице в Москве в ночь на 19 января.

Дмитрий Волков выиграл две бронзовые медали на Олимпиаде в Сеуле в 1988 году. На Играх 1992 года она взял серебро.

В Москве ранее умер хоккеист Алексей Зайцев , создавший любительскую команду «Сталкер».

Спортсмены Болезни
15 января 2025, 22:24
«Необразованная бабуля». Губерниев жестко высказался в адрес Вяльбе
РИА «Новости»
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Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе за ее слова в адрес лыжницы, пожаловавшейся на условия проживания в гостинице перед этапом Кубка РФ в Казани. Спортивный журналист опубликовал пост в своем Telegram-канале.

По мнению Вяльбе, слова спортсменки Анастасии Кулешовой о плохих номерах не соответствуют действительности. Глава ФЛГР посоветовала ей найти хорошую гостиницу в своем родном городе Сарове.

Губерниев напомнил Вяльбе, что Саров является наукоградом, где расположен федеральный ядерный центр.

«Объясните кто-нибудь необразованной бабуле, что Саров - легендарный наукоград. В Сарове ковался ядерный щит страны, и этот город закрытый», - написал спортивный журналист.

В конце ноября Вяльбе нелестно высказалась об олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой, которая сейчас живет в Испании. В ответ на это Губерниев заявил, что глава ФЛГР окончательно «слетела с катушек».

Спортсмены Казань Россия
14 января 2025, 11:01
Теннисист Медведев сломал ракетку, проиграв мяч на Australian Open
Global Look Press
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Российский теннисист Даниил Медведев в порыве эмоций избил сетку и сломал об нее ракетку во время матча первого круга Australian Open. Поводом для этого стал проигранный мяч.

Ранее стало известно, что Анна Калинская снялась с турнира Australian Open. Россиянка не сыграла ни одного матча и приняла решение не выходить на корт из-за давней травмы. На встрече с Кимберли Биррелл ее заменит немка Ева Лис.

Медведев выступает против представителя Таиланда Касидита Самрея, который является 418-й ракеткой мира. В третьем сете он уступил сопернику со счетом 3:6.

Проиграв мяч на подаче Самрея, россиянин подошел к сетке и начал наносить по ней удары ракеткой. Спортивный инвентарь сломался. Также Медведев разбил камеру, расположенную на сетке.

Четвертый сет российский спортсмен выиграл. Сейчас идет решающий.

Теннис Даниил Медведев

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