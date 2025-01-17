«Разбаловали их». За жалобы на отель лыжницу Кулешову упрекнули в неуважении

«Зачастую современные спортсмены требуют большего, чем это необходимо. Нынешние условия здорово разбаловали их», - сказал он.

Васильев напомнил, что в советское время лыжники имели гораздо меньше комфорта, но не жаловались на это. Он признал, что время диктует свои условия, однако призвал коллег не вести себя так, будто им все должны.

По мнению биатлониста, участники пятого этапа Кубка России заселились в чистые современные номера, в которых к тому же проведут совсем немного времени. Он посоветовал Кулешовой поблагодарить организаторов за работу, а не критиковать.

Спортсменка пожаловалась в соцсетях, что в Казани ей достался тесный номер без мест для хранения личных вещей. После того, как пост разлетелся по интернету, лыжница удалила его. Кроме Васильева на нее обрушилась глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе , которая посоветовала спортсменке найти хороший номер в родном Сарове.