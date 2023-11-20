Пятнадцатилетний футболист «Арсенала» забил 10 мячей за один матч

За время матча 15-летний Оби-Мартин забил 10 голов. В общей сложности в текущем сезоне нападающий канониров провел пять матчей в молодежной АПЛ и отметился 13 забитыми мячами. Оби-Мартин участвовал в тренировках с основным составом «Арсенала».

Основная команда «Арсенала» после 12 матчей АПЛ, набрала 27 очков и разделила второе место в турнирной таблице с «Ливерпулем». На первой строчке - «Манчестер Сити», у этого клуба на одно очко больше.

В минувшем туре «Арсенал» одержал победу над «Бернли» со счетом 3:1. Голами отметились Леандро Троссар, Вильям Салиба и Александр Зинченко. В следующем туре команде предстоит встретиться с «Брентфордом».

Накануне сборная Сербии сыграла с командой Болгарии со счетом 2:2 и вышла в финал чемпионата Европы по футболу 2024 года. Квалификационная встреча состоялась в Лесковаце.