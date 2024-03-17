17 марта 2024, 07:56

Пять очков российского хоккеиста помогли «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург» в матче НХЛ

РИА «Новости»
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Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях победили «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 7:4.

В составе «Пингвинз» пять очков на свой счет записал россиянин Артемий Панарин. Нападающий дважды послал шайбу в чужие ворота и сделал три результативных передачи.

Панарин набрал уже 93 очка в нынешнем сезоне заокеанской лиги и поднялся на пятое место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона по этому показателю.

Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин также принял участие в матче, но результативными действиями не отметился.

«Рейнджерс» набрали 92 очка в 67 матчах и идут на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, а «Питтсбург» занимает 13-е место с 67 очками.

В январе Панарин быстрее всех в истории «Рейнджерс» добрался до 400 набранных очков.

НХЛ Хоккей Артемий Панарин
17 марта 2024, 07:57
Медведев вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе
РИА «Новости»
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Российский теннисист Даниил Медведев оказался сильнее представителя США Томми Пола в полуфинальном матче турнира АТР в Индиан-Уэллсе. Встреча завершилась со счетом 1:6, 7:6 (7:3), 6:2 в пользу четвертой ракетки мира.

В другом полуфинальном матче испанец Карлос Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера. В финале соревнований Медведев встретится с Алькарасом.

В прошлом году в Индиан-Уэллсе Медведев уступил испанцу в финале со счетом 6:3, 6:2. Теннисисты играли пять раз, три матча из которых выиграл Алькарас, а 28-летний россиянин - два.

Ранее Медведев выиграл у датчанина Хольгера Руне со счетом 7:5, 6:4. А в январе он проиграл Яннику Синнеру в финале Australian Open.

США Даниил Медведев
15 марта 2024, 18:33
«Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» в ¼ финала Лиги чемпионов
Global Look Press
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Жеребьевку ¼ финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024 провели 15 марта в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Швейцарии. Первые матчи состоятся 11 апреля.

По ее итогам мадридский «Реал» будет играть с «Манчестер Сити», лондонскому «Арсеналу» предстоит выйти на поле с мюнхенской «Баварией». Мадридский «Атлетико» сыграет с дортмундской «Боруссией», а «Барселона» - с парижским ПСЖ.

Первые матчи в парах назначили на 11 апреля. Ответные поединки проведут через неделю. Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити». В прошлогоднем финале команда победила миланский «Интер».

Тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ранее ответил на слухи о возможном уходе из ФК. По его словам, он пока не намерен покидать пост.

Футбол
15 марта 2024, 13:15
Рой пчел атаковал теннисистов во время матча в США
Freepik
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Матч четвертьфинала турнира по теннису в Индиан-Уэллс, США, между немцем Алекандром Зверевым и испанцем Карлосом Алькарасом прервали при счете 1:1 в первом сете из-за нашествия роя пчел. Спортсменам пришлось убегать с корта, спасаясь от насекомых. О произошедшем сообщила ATP.

Встречу остановили уже спустя девять минут, когда сотни насекомых облепили телеоборудование и начали нападать на судей, зрителей и теннисистов.

Примерно через 45 минут на корте появился пчеловод без защитного костюма, который с помощью пылесоса удалил насекомых с камеры. Откуда они взялись на стадионе, пока неизвестно. Вынужденная пауза заняла 1 час 48 минут.

В итоге встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Алькараса. В полуфинале его ожидает итальянец Янник Синнер.

Ранее крокодил съел 29-летнего футболиста из Коста-Рики во время купания в реке. Спортсмен выступал за клуб «Депортиво Рио Каньяс».

США Спортсмены Теннис
15 марта 2024, 08:16
Медведев одолел Руне и вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
РИА «Новости»
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Российский теннисист Даниил Медведев оказался сильнее представителя Дании Хольгера Руна в четвертьфинальном матче на турнире ATP в Индиан-Уэллсе. Встреча закончилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу четвертой ракетки мира.

После победы над Руне 28-летний Медведев вышел в полуфинал. Ему предстоит сыграть с американским теннисистом Томми Полом.

Главным достижением россиянина было звание первой ракетки мира в 2022 году. Он смог удержаться на первой строчке в топ АТP всего 16 недель.

Нынешний турнир продлится до 17 марта. Матчи проводят на хардовом покрытии, призовой фонд соревнований превышает девять миллионов долларов.

В январе Медведев уступил Яннику Синнеру в финале турнира в Австралии. Теннисист объяснил поражение усталостью.

США Спортсмены Даниил Медведев

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