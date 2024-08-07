Пьяных польских судей Лиги чемпионов задержали за кражу дорожного знака

В ночь на вторник троих мужчин, в том числе польских арбитров, задержала полиция с украденным дорожным знаком. В крови злоумышленников обнаружили повышенное содержание алкоголя, задержанных отправили в вытрезвитель.

Имена нарушителей уже вычеркнули из списка арбитров на сайте УЕФА. Польский футбольный союз пообещал провести расследование, контракты с Франковским и Мусялом могут быть расторгнуты. Дисциплинарный комитет также может наложить дополнительные санкции на проштрафившихся судей.

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассматривает возможность подачи иска против ПСЖ. Об этом сообщила его мать и агент Файза Ламари.