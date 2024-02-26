Путин запросил предложения по участию россиян в Олимпиаде

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» одержал победу над лондонским «Челси» в финале Кубка английской лиги и завоевал трофей. Игра прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и закончилась со счетом 1:0.

Основное время встречи истекло до победного гола. Защитник Вирджил ван Дейк отличился на 118 минуте и принес победу «Ливерпулю», который уже в 10-й раз завоевал Кубок лиги и стал рекордсменом турнира.

До этого команда присвоила этот титул в 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012, 2022 годах.

Ранее стало известно, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп уйдет с поста после окончания сезона. По словам спортсмена, он любит абсолютно все в этом клубе: болельщиков, команду и персонал. Однако решение об уходе все равно пришлось принять, потому что у 56-летнего тренера стала заканчиваться энергия.

Как рассказали на сайте Footmercato, главный тренер «Байера» Хаби Алонсо может возглавить «Ливерпуль» в следующем сезоне.