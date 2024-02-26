26 февраля 2024, 20:13

Путин запросил предложения по участию россиян в Олимпиаде

РИА «Новости»
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Поручения президента Владимира Путина по участию в Олимпиаде должны быть выполнены. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Глава государства поручил министерству спорта и Олимпийскому комитету России сформировать предложения по участию российских атлетов в летних Олимпийских играх в Париже. По мнению Путина, в вопросе участия спортсменов в соревнованиях во Франции нужно прежде всего руководствоваться интересами атлетов.

Олимпийский комитет России позже заявил, что проанализирует возможность участия спортсменов в нейтральном статусе на Олимпийских играх. Как отметил глава ОКР Станислав Поздняков, если будет иметь место ущемление прав спортсменов из «Динамо» и ЦСКА, то будут приняты «взвешенные решения».

Спортсмены Россия Владимир Путин Франция Олимпийские игры в Париже — 2024
25 февраля 2024, 22:34
«Ливерпуль» победил «Челси» и в 10-й раз в истории завоевал Кубок лиги
Freepik
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Английский футбольный клуб «Ливерпуль» одержал победу над лондонским «Челси» в финале Кубка английской лиги и завоевал трофей. Игра прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и закончилась со счетом 1:0.

Основное время встречи истекло до победного гола. Защитник Вирджил ван Дейк отличился на 118 минуте и принес победу «Ливерпулю», который уже в 10-й раз завоевал Кубок лиги и стал рекордсменом турнира.

До этого команда присвоила этот титул в 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012, 2022 годах.

Ранее стало известно, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп уйдет с поста после окончания сезона. По словам спортсмена, он любит абсолютно все в этом клубе: болельщиков, команду и персонал. Однако решение об уходе все равно пришлось принять, потому что у 56-летнего тренера стала заканчиваться энергия.

Как рассказали на сайте Footmercato, главный тренер «Байера» Хаби Алонсо может возглавить «Ливерпуль» в следующем сезоне.

Лондон Спортсмены
25 февраля 2024, 21:02
Нападающий «Спартака» начал отношения с рэпершей Табатой Робинсон
Global Look Press
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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес начал новые романтические отношения. Как сообщило издание Sportnieuws, его избранница — рэп-исполнительница Табата Робинсон, выступающая под псевдонимом DreamDoll.

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес начал новые романтические отношения. Как сообщило издание Sportnieuws , его избранница - рэп-исполнительница Табата Робинсон, выступающая под псевдонимом DreamDoll.

Певица опубликовала видео с футболистом в Сети. На записи пара была в баре.

«Моя любовь», - прокомментировал ролик Промес.

Промес долго встречался со своей бывшей девушкой Джейми. С ней у футболиста родились две дочери и сын. Но отношения закончились, и нападающий удалил из соцсетей все совместные с ней фото.

Квинси Промес - 32-летний нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий московского «Спартака». Ранее он выступал за сборную Нидерландов.

Ранее суд в Амстердаме заочно приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде наркотиков. Футболиста объявили в международный розыск. Пока добиться экстрадиции спортсмена из России не удалось.

Спортсмены Суд Спартак Отношения Футбол
25 февраля 2024, 20:29
«Динамо» стало обладателем Кубка Континента КХЛ
Pxhere
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Московское «Динамо» стало обладателем Кубка континента КХЛ после победы в регулярном чемпионате лиги. Бело-голубые возглавили турнирную таблицу, когда СКА проиграл «Куньлунь Ред Стар».

Из-за поражения петербуржцев от «Куньлуня» со счетом 2:3 столичная команда досрочно завоевала первое место в общей таблице. На счету «Динамо» - 96 очков в 67 матчах, а у СКА в результате всех 68 проведенных игр - 95 баллов.

«Последний раз этот трофей динамовцы завоевывали ровно 10 лет назад», - сообщили в Telegram-канале клуба.

Ранее екатеринбургский «Автомобилист» обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 2:0 в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ. Победители набрали 82 очка в 68 матчах и заняли пятое место в турнирной таблице.

Спортсмены Награды Хоккей Россия
25 февраля 2024, 20:22
«Обратной дороги не будет». Министр спорта заявил, что отменить систему Fan ID невозможно
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Министр спорта Олег Матыцин оценил вероятность отмены паспорта болельщика (Fan ID) на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Его слова привело РИА «Новости».

«Я не считаю, что это имеет отношение к попытке убить футбол. Это указ президента, обратной дороги не будет. Решение направлено на обеспечение безопасности и культуры», - сказал он.

С лета 2022 года карта болельщика действовала на матчах РПЛ в тестовом режиме. С весны прошлого года такой документ сделали обязательным при покупке билетов. Активные поклонники большинства клубов лиги заявили о бойкоте матчей, в которых действует подобная система.

Еще в марте 2023 года зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал скорректировать правила выдачи карты болельщика. Политик отметил, что введение Fan ID вызвало много вопросов.

По его словам, система была актуальной во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, когда речь шла о глобальной безопасности. Теперь она приняла «совершенно абсурдные формы». Медведев напомнил, как на один из футбольных матчей не пустили семью из-за отсутствия карты болельщика у семимесячного ребенка.

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