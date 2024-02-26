Путин запросил предложения по участию россиян в Олимпиаде
Поручения президента Владимира Путина по участию в Олимпиаде должны быть выполнены. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Глава государства поручил министерству спорта и Олимпийскому комитету России сформировать предложения по участию российских атлетов в летних Олимпийских играх в Париже. По мнению Путина, в вопросе участия спортсменов в соревнованиях во Франции нужно прежде всего руководствоваться интересами атлетов.
Олимпийский комитет России позже заявил, что проанализирует возможность участия спортсменов в нейтральном статусе на Олимпийских играх. Как отметил глава ОКР Станислав Поздняков, если будет иметь место ущемление прав спортсменов из «Динамо» и ЦСКА, то будут приняты «взвешенные решения».