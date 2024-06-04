04 июня 2024, 20:22

Путин указал на необоснованную коммерциализацию спорта в России

РИА «Новости»
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В России наблюдается необоснованная коммерциализация спорта. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства.

«Мы наблюдаем необоснованную коммерциализацию физической культуры и массового спорта. Вытягивание денег из семей не замечать нельзя», - сказал он.

По словам Путина, не все семьи обладают необходимым достатком, чтобы оплачивать детям занятия физкультурой и спортом, поэтому профильное законодательство требует корректировки.

Путин призвал министра спорта РФ Михаила Дегтярева обратить на это внимание. Он подчеркнул, что семьи с малыми доходами не могут позволить себе отдать детей в спортивные секции.

Ранее Путин заявил, что спорт высоких достижений стал очень коммерциализированным. Чиновники WADA сделали все, чтобы оправдать доверие тех, кто их поддерживает. В итоге. любые международные турниры без участия российских спортсменов выглядят ущербными, отметил президент.

Спортсмены Владимир Путин
04 июня 2024, 12:56
Обвинения Microsoft в адрес России оценили в Кремле
Unsplash
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Обвинения компании Microsoft в адрес России в распространении негативной информации о предстоящих Олимпийских играх в Париже являются клеветой и огульной критикой. Об этом на брифинге сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он отреагировал на заявление в западных СМИ со ссылкой на отчет Microsoft о том, что российская сторона якобы ведет информационную кампанию, направленную на срыв Олимпиады-2024 в Париже.

«Они относятся к категории огульной критики, которая никакой аргументации под собой не имеет. К сожалению, мы с такой сталкиваемся все чаще. Но она является абсолютной клеветой, не имеет к реальности никакого отношения», - сказал Песков.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В Кремле заявляли, что отечественные спортсмены самостоятельно примут решение об участии в турнире в условиях отсутствия национальной символики.

Кремль Спортсмены Microsoft Дмитрий Песков
03 июня 2024, 23:14
Названы победители детских парусных соревнований Tenzor Cup Junior
РИА «Новости»
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Детские парусные соревнования Tenzor Cup Junior прошли в рамках второго дня первого этапа международного парусного турнира Tenzor International Cup 2024 — регаты имени Игоря Ченцова. На старт в Пестовском водохранилище 30 юных яхтсменов вышли в международный День защиты детей, 1 июня.

В ходе прохода на детских швертботах спортсмены продемонстрировали умения в огибании знаков, показали чудеса маневрирования по заданной дистанции и умение грести черпаком и веслом, а также многое другое.

Основными составами команды провели три гонки, а в финальной на воду вышли только капитаны, которые показали свое мастерство.

Первое место заработала команда «Сигма». Серебро досталась участникам команды Solo Noi, куда вошли дети опытных яхтсменов.

Всем участникам соревнований вручили памятные подарки. Специальные призы спортсмены Tenzor Cup Junior получили от семьи Игоря Ченцова и фонда «Росконгресс».

Пока шло награждение детей, взрослые спортсмены отрабатывали и закрепили результаты первого дня регаты. Команда «Ахмат» Александра Божко вырвалась в главные лидеры турнирной таблицы, прочно закрепив за собой первое место.

Регата имени Игоря Ченцова посвящена памяти выдающихся яхтсменов. В этом году участие в соревнованиях приняли 30 команд из России, Белоруссии, Германии и Сербии.

Спортсмены Дети Россия
03 июня 2024, 19:57
Тренера Федотова уволили из ЦСКА
РИА «Новости»
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Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Владимир Федотов оставил свой пост. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Вместе с Федотовым тренерский состав покинули ассистент главного тренера Олег Фоменко и тренеры Мурат Искаков, Радик Ямлиханов и Николай Русу.

«Сегодня руководство клуба приняло решение о прекращении сотрудничества с главным тренером Владимиром Федотовым…», - отметили в ЦСКА.

Владимира Федотова назначили главным тренером клуба в июне 2022 года. Под его руководством в 2023 году ЦСКА выиграл Кубок России и стал серебряным призером на чемпионате России. В 2023 году 57-летнего Федотова признали лучшим тренером сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее стало известно, что тренерский состав сборной Казахстана возглавил бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

ЦСКА Российская Премьер-Лига Россия
03 июня 2024, 14:37
Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана
РИА «Новости»
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов возглавил тренерский состав сборной Казахстана. На этом посту он сменил Магомеда Адиева, постоянно работающего с футбольным клубом «Ахмат». Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола республики.

Официальной информации о сроках контракта нет, но, по данным СМИ, на пост главного тренера казахстанской сборной Черчесов пришел на два года с продлением еще на год.

Последним местом работы 60-летнего Черчесова стал венгерский футбольный клуб «Ференцварош», где он был наставником с декабря 2021 по июль 2023 года.

Под руководством Черчесова команда дважды стала чемпионом страны, выиграла национальный кубок, а также вышла в плей-офф еврокубков, где в одной восьмой финала уступила в двух матчах немецкому «Байеру».

Сборную России Черчесов тренировал с августа 2016-го по июль 2021 года. На эти годы пришлось участие команды в домашнем чемпионате мира 2018 года, где сборная дошла до одной четвертой финала, уступив сборной Хорватии.

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов ранее рассказывал, что Черчесов стал одним из пяти претендентов на пост главного тренера национальной сборной.

Казахстан Футбол Россия Станислав Черчесов

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