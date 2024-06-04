Путин указал на необоснованную коммерциализацию спорта в России

«Мы наблюдаем необоснованную коммерциализацию физической культуры и массового спорта. Вытягивание денег из семей не замечать нельзя», - сказал он.

По словам Путина, не все семьи обладают необходимым достатком, чтобы оплачивать детям занятия физкультурой и спортом, поэтому профильное законодательство требует корректировки.

Путин призвал министра спорта РФ Михаила Дегтярева обратить на это внимание. Он подчеркнул, что семьи с малыми доходами не могут позволить себе отдать детей в спортивные секции.

Ранее Путин заявил, что спорт высоких достижений стал очень коммерциализированным. Чиновники WADA сделали все, чтобы оправдать доверие тех, кто их поддерживает. В итоге. любые международные турниры без участия российских спортсменов выглядят ущербными, отметил президент.