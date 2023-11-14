Путин пригласил зарубежных спортсменов на «Игры будущего» в Казань

До открытия первых «Игр будущего» осталось 100 дней. Президент назвал его большим, насыщенным и уникальным спортивным праздником. Он пригласил участников из разных стран приехать в 2024 году в Казань и убедиться в этом.

«Сама идея соединить классические виды спорта и киберспорт отражает образ России, открытой всему новому, нацеленной идти вперед и при этом способной гармонично соединять самобытное наследие и современность», - сказал глава государства.

Владимир Путин заявил, что многообразие, в том числе в спорте, России имеет для страны большую ценность. По его словам, спорт - это не только соревнования, но и воплощение справедливости, гуманизма и равноправия. Президент заявил, что в «Играх будущего» примут участие представители 50 государств, и турнир вызовет отклик у многих людей.

«100 дней до Игр будущего» отметят на международной выставке-форуме «Россия» , которая открылась на ВДНХ 4 ноября и завершится в апреле 2024 года. Свои стенды подготовили 89 регионов , министерства, корпорации и общественники.