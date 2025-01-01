01 января 2025, 14:39

Путин поздравил шахматиста Непомнящего с победой на ЧМ по блицу

РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин поздравил отечественного гроссмейстера Яна Непомнящего, разделившего победу на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке с норвежцем Магнусом Карлсеном. Телеграмму главы государства разместили на сайте Кремля.

Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в финале чемпионата мира по блицу. Норвежец одержал победу в двух стартовых партиях, однако затем Непомнящий сумел сравнять счет. В трех следующих партиях стороны были на равных, а затем Карлсен предложил россиянину разделить первое место.

«Ян Александрович, поздравляю с блестящим выступлением в Нью-Йорке. Вы прошли всю соревновательную дистанцию на отлично, в финале проявили твердый настрой на победу и недюжинную выдержку. Заслуженно стали чемпионом мира, разделив это почетное звание с опытнейшим Магнусом Карлсеном. Молодец! Желаю вам в новом, 2025 году спортивной удачи, здоровья и успехов», - указал в телеграмме Путин.

Ранее российский шахматист Володар Мурзин выиграл чемпионат мира по рапиду в 18 лет.

Владимир Путин
01 января 2025, 05:18
Шахматисты из России и Норвегии разделили титул чемпиона мира по блицу
РИА «Новости»
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Российский шахматист Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен разделили между собой первое место на чемпионате мира по блицу, который прошел в Нью-Йорке. Об этом сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Оба гроссмейстера показали высокий уровень мастерства.

«Впервые в истории титул чемпиона мира по блицу будет разделен между двумя гроссмейстерами», - заявили в FIDE.

Это решение приняли после того, как каждый из соперников одержал по две победы в финальных партиях. После этого шахматисты сыграли еще три дополнительные партии, которые закончились вничью.

В результате Карлсен предложил Непомнящему разделить победу на турнире. Россиянин согласился.

До этого Непомнящий рассказал в соцсетях, что его оштрафовали за нарушение дресс-кода на турнире по блицу и рапиду в Нью-Йорке, добавив смеющиеся эмодзи в свой пост, сообщило издание Ura.ru.

В конце декабря 2024 года 18-летний российский шахматист Володар Мурзин победил на чемпионате мира по быстрым шахматам, заработав 10 очков по итогам 13 сыгранных партий. Молодого гроссмейстера с победой по рапиду уже поздравил президент РФ Владимир Путин, отметивший, что ему приятно видеть, как российские спортсмены заняли все три места на пьедестале почета.

США Спортсмены Нью-Йорк Норвегия Россия
31 декабря 2024, 20:40
Били и оскорбляли. Тренеров из Азербайджана наказали за насилие над гимнастками
Unsplash
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Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) на полгода отстранила от соревнований Федерацию гимнастики Азербайджана и тренерский состав за насилие над спортсменками. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Расследование продолжалось с июля 2020 года, когда стало известно о многолетнем физическом и психологическом насилии со стороны тренеров федерации в отношении нескольких гимнасток. Дисциплинарная комиссия обвинила их в нарушении устава, кодекса этики и других правил.

Бывший главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Васильева избивала спортсменок за лишний вес, оскорбляла, лишала денег и запрещала видеться с семьей. За это GEF на восемь лет отстранил ее от соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG), аннулировал диплом Почетного тренера и пожизненно запретил возглавлять тренерский штаб.

Исполняющая обязанности главного тренера сборной Азербайджана Сияна Васильева ударила спортсменку телефоном, за что получила дисквалификацию на 18 месяцев. Тренер сборной Азербайджана Евгения Валиева преследовала гимнастку за лишний вес и поплатилась 12 месяцами работы. Федерацию гимнастики Азербайджана комиссия отстранила от участия в 25-м заседании Совета в Кавре в 2025 году, в 86-м Конгрессе в Бангкоке в 2026 году и на полгода от участия в любых мероприятиях FIG.

В России под санкции фонда попала Ирина Винер. FIG отстранил тренера на два года.

Спортсмены Азербайджан
31 декабря 2024, 13:21
Российский шахматист проспал партию на ЧМ в Нью-Йорке
РИА «Новости»
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Российский гроссмейстер Даниил Дубов на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке проспал свою партию и не вышел на игру. Об этом сообщило издание NRK.

Шахматист должен был провести матч с американцем Хансом Ниманном. Однако россиянин уснул в номере отеля и не смог встать к назначенному времени.

«Я пришел в отель, чтобы быстро подготовиться к вечеринке, но затем уснул. Когда проснулся, было уже слишком поздно», - сказал Дубов.

Организаторы присудили россиянину техническое поражение, он не смог пройти в четвертьфинал турнира.

Ранее российский шахматист Ян Непомнящий заявил, что за нарушение правил дресс-кода на турнире по блицу в Нью-Йорке его оштрафовали. Россиянин уточнял, что выбранный им наряд обошелся ему в $200 (22,5 тысячи рублей).

Чемпионом мира по рапиду стал еще один россиянин Володар Мурзин, его поздравил президент страны Владимир Путин.

Спортсмены Нью-Йорк
30 декабря 2024, 18:46
Губерниев выступил с критикой чиновников после смерти биатлониста Ковалева
РИА «Новости»
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Чиновники из Министерства спорта Забайкальского края, а также представители Союза биатлонистов России не успели прижизненно увековечить имя чемпиона мира по биатлону Геннадия Ковалева. Об этом заявил спортивный телеведущий Дмитрий Губерниев, опубликовавший видеообращение в Telegram-канале.

Он пояснил, что после окончания спортивной карьеры Ковалев отдал все силы воспитанию будущих чемпионов в детской юношеской спортивной школе в Чите, которая по праву должна носить его имя.

«Всем нам должно быть очень стыдно, потому что при жизни мы так и не сумели добиться того, чтобы биатлонная школа в Забайкалье, в Чите, носила имя заслуженного мастера спорта Советского Союза, прославленного Геннадия Ковалева», - заявил Губерниев.

Телеведущий добавил, что особое чувство стыда должны испытать чиновники, которые получили все необходимые документы еще летом, но не дали им ход, а дождались ухода из жизни чемпиона мира.

Губерниеву ответил министр спорта Забайкальского края Андрей Середкин. В комментарии изданию «Чита.ру» чиновник объяснил, что присвоить имя спортивной школе не могли из-за пробела в законодательстве. Местные депутаты подготовили необходимую поправку, но рассмотреть ее не успели.

О смерти чемпиона мира 1973 года Геннадия Ковалева Союз биатлонистов России объявил в понедельник, 30 декабря. Спортсмену было 79 лет.

Спортсмены Россия Чиновники Биатлон

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