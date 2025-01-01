Путин поздравил шахматиста Непомнящего с победой на ЧМ по блицу

Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в финале чемпионата мира по блицу. Норвежец одержал победу в двух стартовых партиях, однако затем Непомнящий сумел сравнять счет. В трех следующих партиях стороны были на равных, а затем Карлсен предложил россиянину разделить первое место.

«Ян Александрович, поздравляю с блестящим выступлением в Нью-Йорке. Вы прошли всю соревновательную дистанцию на отлично, в финале проявили твердый настрой на победу и недюжинную выдержку. Заслуженно стали чемпионом мира, разделив это почетное звание с опытнейшим Магнусом Карлсеном. Молодец! Желаю вам в новом, 2025 году спортивной удачи, здоровья и успехов», - указал в телеграмме Путин.

Ранее российский шахматист Володар Мурзин выиграл чемпионат мира по рапиду в 18 лет.