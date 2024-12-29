29 декабря 2024, 20:51

Путин поздравил гроссмейстера Мурзина с победой на ЧМ по рапиду

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Президент России Владимир Путин поздравил молодого российского гроссмейстера Володара Мурзина с победой на чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду) в Нью-Йорке. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Вы блестяще справились с поставленной задачей, в противостоянии с сильными соперниками продемонстрировали мастерство, выдержку, отличную подготовку, убедительно подтвердили высокий авторитет отечественной шахматной школы», - отметил Путин в поздравительной телеграмме.

Президент также добавил, что ему особенно приятно видеть, что все три места на пьедестале почета заняли российские спортсмены.

Володар Мурзин стал победителем чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходил в Нью-Йорке. После 13 сыгранных партий на счету 18-летнего шахматиста 10 очков. Второе и третье место заняли россияне Александр Грищук и Ян Непомнящий, оба они набрали по 9,5 очка.

Кремль Спортсмены Нью-Йорк Россия Владимир Путин
29 декабря 2024, 14:46
Российский шахматист выиграл чемпионат мира по рапиду в 18 лет
Global Look Press
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Российский гроссмейстер Володар Мурзин стал победителем чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходил в Нью-Йорке. После 13 сыгранных партий на счету 18-летнего шахматиста 10 очков, сообщил РБК.

В числе призеров оказались и россияне: Александр Грищук занял второе место, а Ян Непомнящий - третье. Оба набрали по 9,5 очка.

Мурзин, одержав победу, сказал, что очень счастлив.

«Я очень нервничал сегодня, потому что это большой турнир с сильными оппонентами. Временами мне везло», - отметил он.

Мурзин стал третьим российским гроссмейстером, выигравшим титул чемпиона мира с тех пор, как FIDE начала проводить официальные турниры, а именно с 2012 года. Ранее это достижение покорялось лишь двум нашим соотечественникам - Сергею Карякину в 2012 году и Даниилу Дубову в 2018-м.

Ранее норвежского шахматиста Магнуса Карлсена дисквалифицировали на чемпионате мира по быстрым шахматам из-за нарушения дресс-кода. Во время соревнований на спортсмене были джинсы, что запрещено правилами.

Спортсмены Нью-Йорк
28 декабря 2024, 09:33
Норвежского гроссмейстера Карлсена со скандалом дисквалифицировали на ЧМ по рапиду
Global Look Press
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Норвежского шахматиста Магнуса Карлсена дисквалифицировали на чемпионате мира по рапиду за нарушение дресс-кода — в момент соревнований на спортсмене были джинсы. Гроссмейстер рассказал изданию Gotham Chess, что после этого скандала больше не будет сотрудничать с Международной шахматной федерацией (FIDE). Также он отказался выступать на организованных данной структурой турнирах.

«У меня едва хватило времени сходить в комнату, переодеться, я даже не подумал о джинсах», - признался экс-чемпион мира по шахматам.

Карлсен объяснил, что его предупредили о необходимости переодеться, а затем оштрафовали. Также он заявил, что не осознавал всей серьезности происходящего. Апелляцию шахматист подавать не стал.

«Не подавал апелляцию, честно говоря, я уже слишком стар, чтобы обращать на это внимание. Я поеду куда-нибудь, где погода лучше, чем здесь», - добавил 34-летний гроссмейстер.

Ранее Карлсен призвал не возвращать российских и белорусских спортсменов под эгиду FIDE. Гроссмейстер Сергей Карякин предположил, что норвежец сделал такое заявление по поручению спонсоров.

Норвежского шахматиста Магнуса Карлсена дисквалифицировали на чемпионате мира по рапиду за нарушение дресс-кода - в момент соревнований на спортсмене были джинсы. Гроссмейстер рассказал изданию Gotham Chess , что после этого скандала больше не будет сотрудничать с Международной шахматной федерацией (FIDE). Также он отказался выступать на организованных данной структурой турнирах.

Спортсмены Норвегия
27 декабря 2024, 01:16
Российские футболисты устраивали договорные матчи. РФС отреагировал
Unsplash
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Договорные матчи в Молодежном первенстве России в 2024 году устроили пять российских футболистов. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял в отношении недобросовестных спортсменов строгие санкции, сообщила пресс-служба организации на официальном сайте.

Все пятеро выступали за молодежную команду ФК «Пари Нижний Новгород». Они выходили на поле в играх против сверстников из «Ахмата» и «молодежки» ЦСК. Матчи прошли в марте текущего года.

РФС пожизненно отстранил от футбола полузащитника молодежной команды «Пари НН» Никиту Милюкова. Еще трое игроков - Максим Галочкин, Захар Мозин и Павел Шалимов - отделались более легким наказанием, им запретили заниматься футболом на пять лет, притом четыре из них - условно.

Испытательный срок всем троим регулятор обозначил в два года.Три года условного отстранения получил Денис Чупрунов.

Контрольно-дисциплинарный комитет организации аннулировал результаты игры с «Ахмат-М». Команде из Грозного присудили победу с разгромным счетом 3:0. Также изменили и итоговый счет в матче с «молодежкой» ЦСК - на 8:1 в пользу этой команды.

Глава комитета Артур Григорьянц пояснил, что получившие меньшее наказание футболисты сотрудничали с РФС. Организация их раскаяние учла. Всем четверым позволят вернуться в профессиональный футбол после того, как они отбудут наказание.

Ранее договорной матч выявили в Нигерии.

Спортсмены Футбол Санкции
22 декабря 2024, 21:32
«Детородный орган отрезать?» Конькобежец раскритиковал голубые костюмы ISU для россиян
РИА «Новости»
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Рекордсмен мира на дистанции 500 метров Павел Кулижников раскритиковал критерии допуска Международного союза конькобежцев (ISU) для российских и белорусских атлетов к отборочным соревнованиям Олимпийских игр 2026 года в Италии в нейтральном статусе. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

«Может, мне предложат еще детородный орган отрезать и по девочкам выступать? Это в их стиле», - заявил спортсмен.

Так Кулижников отреагировал на вопрос, как он оценивает голубой цвет комбинезонов для нейтральных атлетов.

По словам атлета, необходимо получить более точную информацию о критериях допуска, так как сейчас все известно лишь в общих чертах. В любом случае он считает, что нейтральный статус не является хорошей идей ни для России, ни для спортсменов.

Кулижников уверен, что будет много неприятных инцидентов, которые раньше уже случались. Например, за месяц до Олимпиады статус могут отозвать или «какой-нибудь мельдоний найти».

Спортсмен не верит, что все пройдет гладко. Все эти критерии просто формальный допуск, который в союзе сделали для себя, для галочки.

ISU отстранил спортсменов из РФ и Белоруссии от международных соревнований в 2022 году.

Олимпийские игры в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал национальные федерации и дальше работать над возвращением российских атлетов на международные соревнования.

Италия Спортсмены Белоруссия Россия Мужчины

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