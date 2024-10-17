17 октября 2024, 18:16

Путин посетил центр фехтования в Уфе

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Президент России Владимир Путин во время поездки в Уфу посетил расположенный там центр фехтования. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Центр ввели в эксплуатацию 1 октября. Его площадь - свыше шести тысяч квадратных метров, тренироваться в нем одновременно могут до 250 спортсменов. В нем есть три фехтовальных и тренажерный залы, бассейн, столовая, мастерская и конференц-зал.

На кадрах можно увидеть, что Путина сопровождают помощник Алексей Дюмин, министр спорта Михаил Дегтярев, глава Башкирии Радий Хабиров и другие должностные лица.

В июне на совещании с правительством президент отметил, что спорт в России зачастую необоснованно коммерциализируют , вытягивая деньги из семей. Он отметил, что родители, зарабатывающие мало, порой не могут себе позволить отдать детей в секции.

Спортсмены Уфа Владимир Путин
17 октября 2024, 17:53
Футболист Глебов обвинил пакистанцев в неуважении к России
РИА «Новости»
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Полузащитник сборной России по футболу Данил Глебов обвинил пакистанцев в неуважении из-за отмены товарищеского матча. Об этом сообщило РИА «Новости».

В октябре сборная России должна была встретиться с командой Пакистана. Однако в середине сентября пакистанская сторона уведомила Российский футбольный союз о том, что не сможет провести товарищеский матч. Причиной отказа послужило отсутствие разрешения от властей страны.

Вместо матча 10 октября сборная России провела открытую тренировку на стадионе «Динамо» в Москве. В ней приняли участие 300 детей из Курской и Белгородской областей.

«Играть с Пакистаном, с учетом их отношения, хотя мы не знаем деталей переговоров, несолидно. Это неуважение к такой стране как Россия. Так нельзя!» - возмутился он.

Из-за санкций сборная России вынуждена играть только товарищеские матчи. Это привело к тому, что команда пропустила ряд крупных международных турниров, включая чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

Ранее Федерация футбола Таджикистана отказала РФС в проведении товарищеского матча сборных. Причиной такого решения стал плотный график национальной команды.

Футбол Россия
16 октября 2024, 03:58
Казахстанская федерация футбола объяснила слова Черчесова о национальном языке
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Представители Казахстанской федерации футбола объяснили шутку главного тренера сборной Станислава Черчесова о национальном языке. На странице организации в Instagram* сообщили, что наставник с уважением относится к культуре страны, а сказанное им стоит расценивать как шутку.

Сборная Казахстана проиграла Словении в матче Лиги наций, после чего журналист задал Черчесову вопрос на казахском языке. Тренер в шутку спросил, не на французском ли к нему обратились. В Федерации футбола сочли необходимым прояснить ситуацию. Там сообщили, что спрашивавший наставника журналист был в футболке французского ПСЖ. Главный тренер сборной пошутил именно по этой причине.

«Черчесов с большим уважением относится к казахскому языку и культуре нашей страны. А также сообщаем, что он активно изучает казахский язык», - заявили в федерации.

Из-за этой шутки Министерство туризма и спорта призвало провести разъяснительную беседу с Черчесовым. В организации сочли недопустимыми подобные выражения.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Футбол Россия
14 октября 2024, 11:11
В Московском марафоне приняли участие до 30 тысяч спортсменов
Freepik
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Около 30 тысяч спортсменов приняли участие в Московском марафоне, состоявшемся накануне. Среди них были и сотрудники компании «Газпромнефть — смазочные материалы» со всех производственных площадок.

Всего спортсменам предложили две дистанции для забега - 10 и 42,2 километра. Маршрут пролегал через основные достопримечательности столицы: Кремль, Большой театр, парк Горького, храм Христа Спасителя и другие.

«Компания поддерживает спортивные увлечения и опытных спортсменов, и тех, кто только приобщается к здоровому образу жизни. Для нас главная победа - не спортивные кубки и медали, а здоровье и благополучие каждого нашего коллеги», - отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

По словам Скоромца, компания вовлекает в полезную физическую активность всех своих сотрудников

Спортсмены Газпром нефть Москва
13 октября 2024, 22:17
«Карма настигла засранца». Бывшая жена Бивола порадовалась его поражению
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Потеря боксером Дмитрием Биволом титула чемпиона мира в полутяжелом весе стало кармическим ответом. Такую оценку дала бывшая супруга спортсмена Екатерина Бивол в эфире YouTube-канала HardNews.

Бой она смотрела с самого начала, предупредив зрителей, что болеет за противника своего бывшего супруга - спортсмена Артура Бетербиева. Услышав решение судей, что Бивол проиграл, Екатерина не смогла сдержать эмоций.

«Так тебе и надо! Карма настигла засранца», - заявила она.

Бывшая супруга боксера подчеркнула, что когда она находилась в браке с Биволом, то он никогда не проигрывал. По словам Екатерины, она слепила из него чемпиона мира. Женщина призналась, что сейчас она злится на бывшего супруга, потому что сначала он потерял семью, а теперь и свой титул.

Бой Дмитрия Бивола с Артуром Бетербиевым за статус чемпиона мира в полутяжелом весе прошел в Саудовской Аравии в ночь с 12 на 13 октября. Бой продлился 12 раундов и завершился решением большинства судей, которые отдали победу Бетербиеву.

Спортсмен стал первым первым абсолютным чемпионом мира из России, а также первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе после Роя Джонса-младшего.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Спортсмены Семья Женщины Брак

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