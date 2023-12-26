26 декабря 2023, 16:03

Путин подписал закон о турнире «Игры будущего — 2024»

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Президент Владимир Путин подписал закон о Международном мультиспортивном турнире «Игры будущего», который состоится в Казани в 2024 году. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов.

Соревнования пройдут с 21 февраля до 3 марта. Цель турнира - популяризация на международном и национальном уровнях видов спорта, которые совмещают физическую активность и цифровые технологии. Еще одной задачей соревнований стало укрепление сотрудничества между тренерами и спортсменами.

Закон также установил полномочия организатора турнира, федеральных и региональных органов власти и принимающей стороны. Документ определил периодичность проведения мероприятий в рамках турнира.

Ранее Путин заявил, что Москва ожидает участия спортсменов из стран СНГ в «Играх будущего». Глава государства напомнил, что гуманитарное сотрудничество включает физическую культуру и спорт. Турнир в Казани включит фиджитал-хоккей, битву роботов, гонки дронов и Dota2.

Спортсмены Законы Казань Владимир Путин Технологии
26 декабря 2023, 16:19
«Хочу жить в России». Головин заявил, что скучает по пельменям и русскому менталитету
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Игрок футбольного клуба «Монако» Александр Головин признался, что скучает в Европе по родине. Спортсмен рассказал об этом на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

«Я точно хочу жить в России. Как бы я уже хорошо там ни адаптировался, мне все равно слишком нравится в своей стране», - отметил футболист.

Он добавил, что ему не хватает менталитета и открытости русских людей. Европейцы мыслят по-другому. В этом нет ничего плохого, но все же непривычно, добавил Головин. Он также назвал блюдо, по которому скучает больше всего.

«Пельменей до сих пор не хватает, их до сих пор нет», - рассказал спортсмен.

Футболист представляет «Монако» с лета 2018 года. В текущем сезоне он забил пять голов и отметился двумя результативными подачами. В России Головин выступал за ЦСКА, в составе которого стал чемпионом страны.

В 2023 году Александра Головина признали лучшим игроком сентября «Монако». За него проголосовали 58% болельщиков.

Спортсмены Европа Россия
25 декабря 2023, 12:51
«Все в порядке». Хоккеист Чумаченко рассказал о самочувствии после новостей о падении
piqsels
Читайте нас в: Google Новости
Бывший игрок столичных хоккейных клубов «Динамо» и «Спартак» Дмитрий Чумаченко рассказал «360 о своем самочувствии после новостей о том, что он упал на осколки от бутылки. Спортсмен отметил, что чувствует себя хорошо.

«Я хорошо себя чувствую. <…> Со мной все в порядке, все хорошо», - рассказал хоккеист.

Он также опроверг информацию о том, что получил травмы спины и головы при падении. Спортсмен ответил и на вопрос о том, действительно ли он упал в Химках.

«Да нет, нет, не в Химках», - подчеркнул Чумаченко.

По данным Telegram-канала Shot , экс-хоккеист «Динамо» и «Спартака» разбил лицо и порезал поясницу после того, как упал на бутылочные осколки прямо возле своего дома. Врачи зафиксировали у мужчины ушиб мягких тканей лица и колото-резанную рану поясницы.

В ноябре 2023 года стало известно, что форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем на время выбыл из команды из-за травмы.

В текущих обстоятельствах это был единственно верный выбор, объяснил хоккеист.

Спортсмены Химки Хоккей
25 декабря 2023, 11:23
Дзюба на вечеринке исполнил песню про петербургский «Зенит»
Читайте нас в: Google Новости
Футболист московского клуба Локомотива» Артем Дзюба на вечеринке спел песню группы «Ленинград» про петербургский «Зенит». Видеозапись со своим исполнением спортсмен опубликовал в Instagram*.

Вечеринка состоялась во время отпуска футболиста, поводом для праздника стал день рождения его жены Кристины. На кадрах видно, что на мероприятии присутствовал и российский тренер Леонид Слуцкий.

Сейчас Дзюба является игроком московского «Локомотива», но с 2015 по 2022 год он входил в состав «Зенита». За проведенные в петербургском футбольном клубе годы спортсмен четыре раза выиграл чемпионат России и два раза становился обладателем Кубка России.

Ранее «Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 3:1 в матче 17-го тура Российской премьер-лиги. Московские футболисты завоевали победу, хотя играли без главного тренера Михаила Галактионова и капитана команды Дмитрия Баринова.

*Instagram - соцсеть принадлежит признанной в России экстремистской организации Meta и запрещена.

Спортсмены Соцсети Песни Футбол Instagram
25 декабря 2023, 02:09
Российского бойца ММА закидали бутылками после боя в Москве
Flickr
Читайте нас в: Google Новости
Российского бойца смешанного стиля (ММА) Михаила Мохнаткина закидали бутылками после боя на турнире АСА 168 в Москве. Об этом сообщил корреспондент «Матч ТВ» с места событий.

Поединок прошел в рамках полуфинала Гран-при лиги в полутяжелой весовой категории. Россиянин досрочно проиграл Фаридуну Одилову из Таджикистана. Бой завершился техническим нокаутом в третьем раунде.

После окончания поединка таджикские болельщики начали бросать в российского бойца, уходящего в подтрибунное помещение, бутылки.

Одилов извинился за поведение своих фанатов, объяснив все эмоциями. По его словам, они любят и бои, и всех бойцов, поэтому и приходят смотреть на поединки. Спортсмен выразил надежду, что болельщики исправятся.

Известно, что в активе Мохнаткина 15 побед, пять поражений и две ничьи. На счету его соперника Одилова на две победы больше, два поражения и две ничьи.

Ранее победитель чемпионатов Европы по боксу и трехкратный победитель первенства России Альберт Родионов погиб в аварии в Краснодарском крае. Ему не было и 30 лет.

Спортсмены Смешанные боевые искусства MMA Москва 2023

Новости по теме