Игрок футбольного клуба «Монако» Александр Головин признался, что скучает в Европе по родине. Спортсмен рассказал об этом на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

«Я точно хочу жить в России. Как бы я уже хорошо там ни адаптировался, мне все равно слишком нравится в своей стране», - отметил футболист.

Он добавил, что ему не хватает менталитета и открытости русских людей. Европейцы мыслят по-другому. В этом нет ничего плохого, но все же непривычно, добавил Головин. Он также назвал блюдо, по которому скучает больше всего.

«Пельменей до сих пор не хватает, их до сих пор нет», - рассказал спортсмен.

Футболист представляет «Монако» с лета 2018 года. В текущем сезоне он забил пять голов и отметился двумя результативными подачами. В России Головин выступал за ЦСКА, в составе которого стал чемпионом страны.

В 2023 году Александра Головина признали лучшим игроком сентября «Монако». За него проголосовали 58% болельщиков.