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Предложение о возобновлении спортивных парадов на Красной площади является хорошей идеей. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на полях форума «Россия - спортивная держава».

Автором инициативы стал глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Путин поддержал эту идею, а также оценил предложение объявить 2024-й Годом спорта.

Форум «Россия - спортивная держава» проходит в Перми. Он стал частью мероприятий, приуроченных к 300-летию города, который связан со многими легендарными событиями России, освоения Сибири и Урала.

В 2024 году форум пройдет в Башкортостане, который отметит 450-летие. Гости мероприятия познакомятся с культурой, историей и наследием этого российского региона.

В РФ планируют увеличить число спортивных мероприятий с высоким призовым фондом, заявил Путин. По его словам, у властей есть все для организации коммерческих турниров с участием зарубежных атлетов.