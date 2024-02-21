Путин дал старт «Играм будущего» в Казани

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По словам российского лидера, эти состязания будут свободны от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов.

«Уверен, на площадках Игр будет царить подлинный спорт», - подчеркнул президент.

Также он заявил, что соревнования - это дар России мировой спортивной семье.

«Игры будущего» - масштабное событие на стыке спорта, науки и технологий, объединяющее классические и цифровые виды спорта.

Турнир состоится в Казани в период с 21 февраля по 3 марта. Он включает 21 инновационную дисциплину, которые построены на концепции «фиджитал» (physical + digital) и сочетают физическую культуру и киберспорт (VR-/AR-технологию). В соревнованиях примут участие более 270 команд и около 2000 спортсменов из более чем 100 стран.

Ранее сообщалось, что Путин положительно отреагировал на идею своего казахстанского коллеги Касыма-Жомарта Токаева провести следующие «Игры будущего» в Казахстане.