21 февраля 2024, 20:35

Путин дал старт «Играм будущего» в Казани

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Президент России Владимир Путин поприветствовал участников международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», церемония открытия которого состоялась в Казани 21 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

По словам российского лидера, эти состязания будут свободны от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов.

«Уверен, на площадках Игр будет царить подлинный спорт», - подчеркнул президент.

Также он заявил, что соревнования - это дар России мировой спортивной семье.

«Игры будущего» - масштабное событие на стыке спорта, науки и технологий, объединяющее классические и цифровые виды спорта.

Турнир состоится в Казани в период с 21 февраля по 3 марта. Он включает 21 инновационную дисциплину, которые построены на концепции «фиджитал» (physical + digital) и сочетают физическую культуру и киберспорт (VR-/AR-технологию). В соревнованиях примут участие более 270 команд и около 2000 спортсменов из более чем 100 стран.

Ранее сообщалось, что Путин положительно отреагировал на идею своего казахстанского коллеги Касыма-Жомарта Токаева провести следующие «Игры будущего» в Казахстане.

Казань Россия Владимир Путин «Игры будущего»
21 февраля 2024, 20:48
Николай Харитонов посетил матч с участием команды КПРФ по мини-футболу
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Кандидат в президенты России Николай Харитонов и председатель КПРФ Геннадий Зюганов посетили тренировку и матч с участием партийной команды по мини-футболу. Об этом сообщили на сайте политического объединения.

В спортивном мероприятии поучаствовали первый заместитель председателя КПРФ Юрий Афонин и члены президиума.

Команда КПРФ-2 является гордостью политического объединения. Молодежный клуб - пятикратный чемпион России по мини-футболу в Высшей лиге. Тренер команды - чемпион Европы 1999 года в составе сборной России Михаил Маркин.

«Поддержали наших ребят из команды КПРФ-2», - написал Афонин в своем Telegram-канале.

Члены избирательных комиссий во всех регионах страны готовятся к президентским выборам. Их обеспечили канцелярскими товарами и бейджиками. Голосование состоится с 15 по 17 марта.

Россия КПРФ Выборы президента — 2024
21 февраля 2024, 13:24
Томас Тухель покинет пост главного тренера мюнхенской «Баварии»
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Немец Томас Тухель уйдет с поста главного тренера мюнхенского футбольного клуба «Бавария» после завершения текущего сезона. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

«ФК „Бавария“ и главный тренер Томас Тухель совместно решили прекратить свои рабочие отношения, которые первоначально планировалось продлить до 30 июня 2025 года», - говорится в сообщении.

В итоге Тухель покинет пост 30 июня 2024 года. На сайте отметили, что решение стало итогом «конструктивной дискуссии» между главным тренером и генеральным директором Яном-Кристианом Дризеном. Клуб процитировал Дризена, подтвердившего, что рабочие отношения с Тухелем прекратятся «по взаимному согласию».

«Наша цель - развивать новое футбольное направление с новым главным тренером в сезоне 2024/25 года», - рассказал гендиректор «Баварии».

Томас Тухель заверил, что до конца сезона продолжит делать все возможное, чтобы команда «добилась максимального успеха».

Тухель занимал пост главного тренера с марта 2023 года.

Германия Спортсмены Отставки Футбол
21 февраля 2024, 10:55
Александр Овечкин принес «Вашингтон Кэпиталз» победу и приблизился к новому рекорду
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Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Две шайбы в ворота гостей забил капитан команды Александр Овечкин, сообщил «Чемпионат».

«Сегодня был очень важный матч для нас, это была игра за четыре очка. <…> Мы провели хороший матч, сыграли умно и заработали важнейшие очки», - сказал он журналистам.

Игра прошла 21 февраля на стадионе Capital One Arena в Вашингтоне. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Коннор Макмайкл открыл счет на 39-й секунде игры. Следующую шайбу забил Александер Хольц из «Нью-Джерси Дэвилз», затем инициативу перехватили хозяева. Коннор Макмайкл повторил успешный удар, Александр Овечкин забил дважды, Дилан Строум и Майкл Сгарбосса - по одному разу. Эрик Хаула принес своей команде вторую шайбу.

«Вашингтон Кэпиталз» занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. На счету Александра Овечкина 412 голов в домашних матчах НХЛ. Он обошел Яромира Ягра и поднялся на третье место в истории НХЛ. Теперь российский хоккеист уступил по этому показателю лишь канадцам Горди Хоу с 449 шайбами и Уэйну Гретцки с 492 успешными ударами.

В начале февраля Александр Овечкин забил 57-ю шайбу в ворота без голкипера. Он побил рекорд Уэйна Гретцки.

Спортсмены Хоккей Александр Овечкин
21 февраля 2024, 10:54
Новый совладелец появился у клуба «Манчестер Юнайтед»
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Миллиардер из Великобритании Джим Рэтклифф стал новым совладельцем футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщили на сайте английской команды.

Рэтклифф купил 25% акций клуба класса B и столько же акций класса A. Сумму сделки оценили в 1,2 миллиарда фунтов стерлингов. Договор заключили 16 февраля в 23:59 по местному времени.

Миллиардер уже инвестировал в английский «Манчестер Юнайтед» 200 миллионов долларов. До конца года ему предстоит вложить еще порядка 100 миллионов. Средства направят на улучшение инфраструктуры стадиона «Олд Траффорд».

«Стать совладельцем „Манчестер Юнайтед“ - это большая честь и большая ответственность», - сказал Рэтклифф.

По его словам, завершение сделки по покупке клуба - начало пути по возвращению «Манчестер Юнайтед» на вершину английского, европейского и мирового футбола. Он обещал создать для болельщиков «условия мирового класса».

Исполнительный сопредседатель Джоэл Глейзер поприветствовал миллиардера в качестве совладельца.

Великобритания Спортсмены Футбол

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