«Нужна система, хорошая методика обучения в детском хоккее. По своему опыту скажу, что сейчас некоторые дети не успевают выполнить тренерское задание», - отметил игрок.

Хоккей - это творчество, есть базовые навыки, это игра комбинаций и тактик. Сейчас он изменился: скорости стало больше, плотность атаки увеличилась, на первый план вышли индивидуальные навыки игроков. И это нужно принять как данность, подытожил Таталин.

«Путь в НХЛ - это утопия. Каждый решает сам для себя. В сегодняшних реалиях нам стоит уделить внимание развитию собственного чемпионата. У нас появился классный шанс поднять детские школы - увеличить наш уровень игры», - заметил спортсмен.

Для этого нужны грамотные специалисты, сильный тренерский штаб. Возможностей для обучения много - ледовые арены, подкатки, дополнительные занятия, главное, чтобы от этого не страдало качество, подчеркнул Таталин.