14 февраля 2024, 12:34

Путь в НХЛ — это утопия. Таталин объяснил, почему игрокам нужно остаться в РФ

Телеканал «360»
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Хоккей — это дорогой вид спорта, однако в России появляются новые школы, где руководство старается снять финансовую нагрузку с родителей. Сейчас нужно уделять большое внимание развитию российского хоккея, заявил известный хоккеист Роман Таталин в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик.

«Нужна система, хорошая методика обучения в детском хоккее. По своему опыту скажу, что сейчас некоторые дети не успевают выполнить тренерское задание», - отметил игрок.

Хоккей - это творчество, есть базовые навыки, это игра комбинаций и тактик. Сейчас он изменился: скорости стало больше, плотность атаки увеличилась, на первый план вышли индивидуальные навыки игроков. И это нужно принять как данность, подытожил Таталин.

«Путь в НХЛ - это утопия. Каждый решает сам для себя. В сегодняшних реалиях нам стоит уделить внимание развитию собственного чемпионата. У нас появился классный шанс поднять детские школы - увеличить наш уровень игры», - заметил спортсмен.

Для этого нужны грамотные специалисты, сильный тренерский штаб. Возможностей для обучения много - ледовые арены, подкатки, дополнительные занятия, главное, чтобы от этого не страдало качество, подчеркнул Таталин.

НХЛ Спортсмены Школы Хоккей Россия
14 февраля 2024, 12:37
«Не должна заменять детские школы». Таталин — о Медиалиге в российском хоккее
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Появление Медиалиги в российском хоккее возможно, однако она не должна конкурировать с основным видом спорта. Об этом в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик рассказал хоккеист Роман Таталин.

«Мое мнение: я очень скептически отношусь к такого рода проектам. Чтобы повышать популярность хоккея, надо увеличивать уровень детских школ и уровень чемпионата. Медиалига может присутствовать только в единичных случаях, как праздник, интерактивное мероприятие, но не составлять конкуренцию основному виду спорта», - сказал он.

Таталин привел в пример футбольную Медиалигу, в которой выступают многие известные певцы и блогеры.

«Для шоу и мероприятия это имеет место быть. Но не нужно заменять этим детские спортивные школы по всей стране, такого не должно быть. Хоккей тоже пытается проводить развлекательные матчи, есть приглашенные звезды, просто не в таких масштабах это происходит», - добавил хоккеист.

В январе 2022 года в Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьева стартовал проект «Выходи во двор». В рамках него звездные хоккеисты посещают города региона, проводят мастер-классы и играют с местными командами.

Спортсмены Хоккей
14 февраля 2024, 07:10
Овечкин сократил отставание от лучшего снайпера в истории НХЛ
РИА «Новости»
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«Вашингтон Кэпиталз» на своем льду проиграли «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу гостей.

Российский капитан столичного клуба Александр Овечкин отличился в шестом матче НХЛ подряд впервые с декабря 2018 года.

Овечкин сократил отставание от лучшего снайпера в истории НХЛ легендарного канадца Уэйна Гретцки до 58 шайб. В активе россиянина 836 голов.

Всего в нынешнем сезоне 38-летний хоккеист провел 49 матчей и записал на свой счет 37 очков (14 23). Для «Кэпиталз» поражение от «Колорадо» стало уже восьмым в последних девяти матчах.

Ранее Овечкин побил достижение Гретцки по голам в пустые ворота. На его счету 57 таких шайб, тогда как канадец поражал чужие ворота 56 раз в таком формате.

НХЛ Александр Овечкин
14 февраля 2024, 00:49
Скончался главный врач сборной России по биатлону Алексей Лагуточкин
Unsplash
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Скончался главный врач сборной РФ по биатлону Алексей Лагуточкин. Ему было 48 лет, сообщили на сайте Союза биатлонистов России.

«Во вторник, 13 февраля, на 49-м году жизни скоропостижно скончался главный врач сборной России по биатлону Алексей Сергеевич Лагуточкин», - указали в сообщении.

Коллеги выразили соболезнования родным и близким Алексея Сергеевича. Причина смерти не называлась. Нынешний сезон биатлона для Лагуточкина был 22-м в национальной команде. Должность врача российской сборной он получил в 2002 году.

Алексей Лагуточкин родился 2 января 1975 года. Учился в Омской государственной медицинской академии. Его неоднократно награждали государственными и ведомственными наградами.

Спортсмены Россия Биатлон
13 февраля 2024, 16:27
Бывшего президента «Локомотива» собирались убить
РИА «Новости»
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Бывший президент «Локомотива» и экс-начальник ЦСКА Ольга Смородская сообщила, что ей грозила смерть из-за планов закрыть рынки на спортивных объектах. Об этом она рассказала изданию Sport24.

«Когда я пришла работать в ЦСКА, на всех спортивных объектах находились крупнейшие в Москве рынки. Средний доход в год от одного рынка составляет порядка 100 миллионов долларов, а я решила их закрыть. Как-то пошла на обед, вернулась, а у меня в кабинете окно прострелили, прямо на уровне головы», - сказала она.

Смородская отметила, что после этого обратилась в Министерство обороны и к тогдашнему мэру столицы Юрию Лужкову.

«Объяснила, что необходимо с этими ребятами договариваться. Мы дали им два года и землю на перенос рынков. Когда Лужков выпустил постановление, люди осознали необратимость процесса», - добавила бывший президент клуба.

Смородская занимала пост президента «Локомотива» с 2010 по 2016 годы. Ранее она назвала все объединения болельщиков в России преступными группировками.

Футбол Москва

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