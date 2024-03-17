Противоречия увидели в заявлениях спортивных чиновников об Олимпиаде

Согласившиеся с условиями Международного олимпийского комитета (МОК) российские спортсмены смогут принять участие на Играх в Париже. Но сейчас со стороны чиновников поступают очень противоречивые заявления и есть опасения, что они станут агрессивными. Как сообщил сайт Inside the Games , с таким заявлением выступил президент МОК Томас Бах.

Так он прокомментировал слова министра спорта России Олега Матыцина, который призвал не бойкотировать международные соревнования из-за ограничения допуска спортсменов.

«Из России поступает очень много противоречивых сообщений. Но мы опасаемся, что российское правительство начнет делать более агрессивные заявления», - заявил Бах.

Президент МОК добавил, что условия участия россиян в Олимпийских играх известны уже давно и менять их никто не станет. Тех, кто согласен их выполнять, поприветствуют на соревнованиях, остальным рады не будут.

По требованиям МОК, россияне примут участие в Олимпийских играх в нейтральном статусе. К соревнованиям не допустят атлетов, связанных с военными или силовыми структурами, а также заявивших о поддержке специальной военной операции.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал условия участия спортсменов дискриминационными и неприемлемыми. Но он также исключил бойкот международных соревнований , так как это не в интересах спортсменов.