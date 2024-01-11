11 января 2024, 01:00

«Просто ненавижу». Биатлонист Тихонов назвал норвежцев «скупердяями»

РИА «Новости»
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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что ненавидит норвежцев. Свое мнение он высказал в беседе с РИА «Новости».

Спортсмен признался, что Норвегия оказалась единственной страной, которая не накрывала VIP-шатры с угощениями, хотя даже в небогатых государствах были подобные условия.

«Я норвежцев, этих скупердяев, просто ненавижу», - заявил Тихонов.

Также он подтвердил, что предлагал проведение международных состязаний за Кубок Тихонова. Ранее о его предложении рассказал бывший глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг, которого обвинили в коррупции.

«Кубку Тихонова нет равных! Он очень дорогой, отделан чистым золотом. Я предложил разыгрывать его, был бы премиальный фонд. Но он простоял несколько лет, и я забрал его в Россию. Теперь он разыгрывается у нас», - заявил он.

В декабре биатлониста из Норвегии Стурлу Легрейда отстранили от масс-старта на этапе Кубка мира в Швейцарии. Такие меры приняли из-за нарушения спортсменом техники безопасности. Он использовал винтовку в гостинице, в которой был состав норвежской команды.

Спортсмены Норвегия Россия
10 января 2024, 10:36
Овечкин вернется к тренировкам после травмы — Карбери
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, что хоккеист Александр Овечкин восстанавливается после травмы. Как сообщило издание The Hockey News, капитан клуба вернется на тренировки.

«Он был немного травмирован после воскресной игры, так что это хороший день, чтобы дать ему время на восстановление. Надеюсь, завтра он будет готов к тренировке», - сказал Карбери.

До этого хоккеист уже пропустил две тренировки, но участвовал в матче с «Лос-Анджелес Кингз». Там россиянин отметился результативной передачей, а игра завершилась счетом 4:3 в пользу «Вашингтона». Команда с 44 очками заняла девятое место в Восточной конференции.

В этом сезоне Овечкин сыграл 38 матчей, забросил восемь шайб и отдал 18 передач. Он продолжает погоню за легендарным канадцем Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов в НХЛ. Сейчас их разделяют 64 шайбы.

Александр Овечкин - 38-летний российский хоккеист. Он начал профессиональную карьеру в московском «Динамо» в 16 лет. Сейчас спортсмен левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Он является трехкратным чемпионом мира и обладателем Кубка Стэнли.

Ранее гол Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Питтсбургом». Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу столичного клуба. Для российского хоккеиста шайба стала восьмой в нынешнем регулярном сезоне.

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, что хоккеист Александр Овечкин восстанавливается после травмы. Как сообщило издание The Hockey News , капитан клуба вернется на тренировки.

НХЛ Спортсмены Вашингтон Александр Овечкин
10 января 2024, 05:02
Экс-футболиста «Аякса» наказали за отправку непристойных фото женщинам
Global Look Press
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Международная федерация футбола наказала экс-игрока «Аякса» и сборной Нидерландов Марка Овермарса за отправку непристойных фотографий женщинам. Об этом сообщило издание NRC.

Мужчина отправлял снимки своего полового члена сотрудницам клуба.

«После запроса Королевской футбольной ассоциации Нидерландов дисциплинарный комитет ФИФА наложил санкции на Овермарса, которые будут действовать во всем мире», - сообщили в федерации.

Овермарса полностью отстранили от футбола. В ноябре 2023 года спортсмену запретили заниматься футбольной деятельностью в Нидерландах, а в начале 2022 года он потерял должность спортивного директора «Аякса». Теперь нидерландцу придется оставить пост спортивного директора бельгийского клуба «Антверпен».

В конце декабря 2022 года Овермарса госпитализировали с инсультом. Ни футболист, ни члены его семьи не прокомментировали состояние здоровья спортсмена.

Фото Спортсмены Футбол Женщины Нидерланды
10 января 2024, 02:14
«Люблю России честь». Получивший гражданство РФ хоккеист прочитал стихотворение Пушкина
РИА «Новости»
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Канадский нападающий петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Брендан Лайпсик, который во вторник получил гражданство России по указу лидера РФ Владимира Путина, прочитал стихотворение российского поэта Александра Пушкина «Про себя». Видео опубликовали в Telegram-канале клуба.

«Великим быть желаю, люблю России честь, я много обещаю - исполню ли? Бог весть», - продекламировал Лайпсик.

Еще летом 2023 года хоккеист из Канады перешел в СКА. В этом сезоне он сыграл в 14 матчах, где сумел набрать четыре очка. До этого спортсмен играл в магнитогорском «Метллурге» и ЦСКА. За всю карьеру Лайпсика в КХЛ насчитывается 218 игр и 146 очков.

В августе прошлого года президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что каждому иностранному хоккеисту предстоит самому решить, брать ли российское гражданство. По его словам, стать гражданином другой страны - это большой шаг в жизни человека, на который непросто решиться.

Спортсмены Хоккей Россия
09 января 2024, 18:15
Апелляцию ОКР о приостановке членства в МОК рассмотрят в конце января
Pxhere
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Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке членства в организации 26 января. Об этом сообщили на сайте CAS.

Апелляцию зарегистрировали 6 ноября. ОКР потребовала отменить решение МОК и восстановить его полноправное членство в организации.

Осенью Международный олимпийский комитет отстранил ОКР из-за включения в состав олимпийских советов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в декабре призвал МОК отказаться от рекомендаций в отношении российских спортсменов.

Ранее ОКР заявил, что не станет финансировать атлетов, которые решат выступать на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Спортсменам, принявшим условия МОК, также не положены выплаты за победы.

Спортсмены Россия Международный олимпийский комитет

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