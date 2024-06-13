Прошли слушания по апелляции российских фигуристов после Олимпиады-2022

«Слушания прошли. Все были максимально собраны и настроены. Надеемся на справедливое решение. Лед не врет», - написал он.

Спортсмен показал кадр видеоконференцсвязи между Анастасией Мишиной, Марком Кондратюком, Камилой Валиевой и Никитой Кацалаповым. На скриншоте отсутствовала лишь шестая фигуристка, тоже оспорившая решение Международного союза конькобежцев (ISU) - Виктория Синицина.

CAS принял четыре апелляции - от российских спортсменов, Федерации фигурного катания на коньках России, Олимпийского комитета России и Федерации фигурного катания Канады. За нарушение антидопинговых правил Валиеву дисквалифицировали, а результаты соревнований с ее участием пересмотрели. В командном зачете фигуристов на ОИ-2022 золото присудили США, серебро Японии, бронзу России. Канада заняла четвертое место, потребовала пересчитать баллы и поднять ее на третье.