Промес подписал контракт с клубом из Дубая

«Промес сделал выдающуюся карьеру, играя за ведущие европейские клубы, такие как „Твенте“, „Аякс“, „Севилья“ и „Спартак“. Его приход значительно усиливает команду», - отметили в «Юнайтед».

Выйти на поле в составе нового клуба Промес сможет уже 15 сентября. В рамках первого матча сезона 2024/2025 «Юнайтед» встретится с «Аль-Араби». Подписание нидерландского футболиста назвали свидетельством стремления клуба построить сильную и конкурентноспособную команду.

«Спартак» расторг контракт с Промесом 1 июля. Он пропустил вторую половину сезона из-за задержания в Дубае. Игрока не выпускают из страны, он ожидает возможной экстрадиции в Нидерланды, где его приговорили к лишению свободы на шесть лет по делу о контрабанде наркотиков и на 1,5 года за нападение.