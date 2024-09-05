05 сентября 2024, 20:47

Промес подписал контракт с клубом из Дубая

РИА «Новости»
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Бывший нападающий московского «Спартака» и один из лучших бомбардиров в современной истории красно-белых Квинси Промес подписал контракт с дубайским «Юнайтед» из Дубая. Игрок присоединился к коллективу в качестве свободного агента, сообщила пресс-служба клуба.

«Промес сделал выдающуюся карьеру, играя за ведущие европейские клубы, такие как „Твенте“, „Аякс“, „Севилья“ и „Спартак“. Его приход значительно усиливает команду», - отметили в «Юнайтед».

Выйти на поле в составе нового клуба Промес сможет уже 15 сентября. В рамках первого матча сезона 2024/2025 «Юнайтед» встретится с «Аль-Араби». Подписание нидерландского футболиста назвали свидетельством стремления клуба построить сильную и конкурентноспособную команду.

«Спартак» расторг контракт с Промесом 1 июля. Он пропустил вторую половину сезона из-за задержания в Дубае. Игрока не выпускают из страны, он ожидает возможной экстрадиции в Нидерланды, где его приговорили к лишению свободы на шесть лет по делу о контрабанде наркотиков и на 1,5 года за нападение.

Спортсмены Скандалы Спартак Футбол ОАЭ
05 сентября 2024, 03:46
«Спартак» решил перекупить Кордобу у «Краснодара»
Global Look Press
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Футболист сборной Колумбии Джон Кордоба, который играет за «Краснодар», может перейти в московский «Спартак». Стороны уже достигли принципиальной договоренности о трансфере, сообщил в соцсети X журналист Radio Colombia Пипе Сьерра.

За 31-летнего форварда, по информации источника, «красно-белые» готовы заплатить 16 миллионов евро. Команда вступила в переговоры с самим Кордобой по условиям личного контракта.

Московский клуб, уточнил «РБ Спорт» , предложит футболисту контракт на три года с опцией продления. В «Спартаке» колумбиец будет получать три миллиона.

Джон Кордоба играет за «Краснодар» с июля 2021 года, куда перешел из берлинской «Герты». За команду он вышел на поле в 91 матче, забил 46 мячей, на его счету 22 голевые передачи. Контракт Кордобы истечет летом 2025-го. Портал Transfermarkt оценил трансферную стоимость футболиста в 14 миллионов евро.

Летом СМИ допустили, что колумбиец продолжит карьеру в испанском «Бетисе».

Краснодар Спартак Футбол Трансферы
05 сентября 2024, 03:46
Тарасова вступилась за сменивших спортивное гражданство россиян
РИА «Новости»
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Сменяющие спортивное гражданство россияне делают это, потому что «здесь им не пробиться», рассказала изданию «ВсеПроСпорт» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. По ее словам, за границей спортсмены начинают выигрывать и становятся участниками крупных турниров.

Так она ответила заявление министра спорта России Михаила Дегтярева, раскритиковавшего сменивших спортивное гражданство. По словам Тарасовой, России хватает всего для выступлений и побед на турнирах. О смене паспортов задумываются те, кто занимает седьмые-восьмые места, объяснила заслуженный тренер.

«Думаю, нехорошо их за это осуждать. Каждый в спорте борется за свою спортивную жизнь, к этому надо относиться с пониманием», - высказалась Татьяна Тарасова.

О ситуации со спортсменами на ВЭФ порассуждал Михаил Дегтярев. Он признался, что испытывает чувство брезгливости из-за людей, сменивших спортивное гражданство.

Спортсмены Россия Татьяна Тарасова
04 сентября 2024, 16:46
«Спартак» начал торговаться с «Ростовом» за Глебова
РИА «Новости»
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«Спартак» сделал предложение «Ростову» о покупке опорного полузащитника Данила Глебова. Москвичи попросили снизить цену на футболиста до восьми миллионов евро, сообщил Telegram-канал Mash.

Ростовский клуб запросил 10 миллионов евро за своего игрока, но руководство московской команды заявило, что не может заплатить такую сумму, рассказал источник Telegram-канала.

«Красно-белые не смогли найти эту сумму, так как из свободных денег у них осталось лишь 8,5 миллиона евро», - поделился собеседник Mash.

Представители «Ростова» приняли решение начать переговоры с другими московскими клубами - «Динамо», ЦСКА и «Локомотивом», но их владельцы отказались платить такую сумму за Глебова. Тогда «Спартак» предложил продолжить переговоры и снизить цену или разделить платежи на несколько частей, сообщил Mash.

Ранее футболист Александр Соболев подписал с санкт-петербургским «Зенитом» контракт сроком до 30 июня 2027 года с возможностью продления еще на один сезон.

Спартак Футбол
03 сентября 2024, 04:03
«Неблагодарная». Рудковская прокомментировала судебную тяжбу с фигуристкой Парсеговой
РИА «Новости»
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Продюсер и совладелец академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская назвала мать спортсменки Арины Парсеговой неблагодарной. Так она в Telegram-канале прокомментировала решение суда по делу против 12-летней фигуристки.

«Академия „Ангелы Плющенко“ судилась не с девочкой 12 лет, а с ее <…> и неблагодарной мамой. Ничего не мешало Арине заниматься в частной академии по льготному абонементу. Тогда бы не пришлось ничего отдавать», - заявила Рудковская.

Мать Арины Парсеговой хотела бесплатный абонемент, много подкаток и дополнительных занятий, отметила продюсер. Также она требовала проживание на территории академии, платья за 100 тысяч и лучшие программы, а потом ушла, не поблагодарив академию.

Суд Москвы удовлетворил исковые требования академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» к фигуристке Арине Парсеговой. Спортсменке придется выплатить 1 800 195 рублей в пользу академии и еще 100 тысяч рублей в качестве штрафа.

Штрафы Фигурное катание Суд Яна Рудковская Москва

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