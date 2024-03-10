Промес поддержал «Спартак» перед матчем с «Факелом»

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«Давай, „Спартак“, - написал голландец в соцсетях.

Сейчас футболист находится в Дубае в ожидании судебного заседания.

Квинси Промес попал в ДТП и покинул место происшествия. Полиция задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. Футболиста «Спартака» поместили под домашний арест в ОАЭ. Спортсмену грозят тюремный срок от месяца до четырех лет и экстрадиция в Нидерланды.

Ранее Промеса заметили в одном из ночных клубов в Дубае. Видео выложила девушка футболиста Табата Робинсон. Вечеринка проходила в ночь на 6 марта.

Футболист московского «Спартака» Квинси Промес поддержал клуб перед матчем с воронежским «Факелом» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги. Встреча пройдет в «Лужниках», начало - в 19:00, сообщил RT.