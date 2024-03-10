10 марта 2024, 18:57

Промес поддержал «Спартак» перед матчем с «Факелом»

РИА «Новости»
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Футболист московского «Спартака» Квинси Промес поддержал клуб перед матчем с воронежским «Факелом» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги. Встреча пройдет в «Лужниках», начало — в 19:00, сообщил RT.

«Давай, „Спартак“, - написал голландец в соцсетях.

Сейчас футболист находится в Дубае в ожидании судебного заседания.

Квинси Промес попал в ДТП и покинул место происшествия. Полиция задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. Футболиста «Спартака» поместили под домашний арест в ОАЭ. Спортсмену грозят тюремный срок от месяца до четырех лет и экстрадиция в Нидерланды.

Ранее Промеса заметили в одном из ночных клубов в Дубае. Видео выложила девушка футболиста Табата Робинсон. Вечеринка проходила в ночь на 6 марта.

Футболист московского «Спартака» Квинси Промес поддержал клуб перед матчем с воронежским «Факелом» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги. Встреча пройдет в «Лужниках», начало - в 19:00, сообщил RT.

Спортсмены Спартак ДТП Полиция Дубай
10 марта 2024, 19:08
«Вопиющий факт». Рудковская — о вырезанном Первым каналом номере Муравьевой
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Продюсер Яна Руковская обрушилась с критикой на «Первый канал» после того, как не показали несколько номеров, включая выступление двукратной чемпионки России по прыжкам Софьи Муравьевой на турнире шоу-программ «Русский вызов». В своем Telegram-канале она написала, что фигуристы не должны «терпеть такое унижение» в родной стране.

Турнир состоялся накануне в Петербурге, в нем второй раз подряд одержал победу Алексей Ягудин. Трансляцию состязаний провели на сайте телеканала.

По словам Рудковской, во всех народных чатах Муравьева у поклонников - в тройке фаворитов.

«Сам факт вырезания без предупреждения фигуристки, которая единственная из девочек топ-3 призеров чемпионата России действующих - просто вопиющий факт», - возмутилась продюсер.

Ранее Яна Рудковская резко высказалась по поводу комментария тренера Этери Тутберидзе о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой. Она указала на высокомерие тренера, а также отметила, что та должна была взять вину на себя.

Спортсмены Фигурное катание Скандалы Яна Рудковская
10 марта 2024, 15:31
РФС презентовал новую форму сборной России по футболу на ВДНХ в Москве
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Российский футбольный союз (РФС) представил новую форму национальной сборной. Презентация состоялась в павильоне «Регионы России» на ВДНХ в Москве, сообщило РИА «Новости».

В обновленной форме российская сборная по футболу сможет сыграть в товарищеских матчах 21 и 25 марта на столичном стадионе «Динамо». Там пройдут игры с командами Сербии и Парагвая.

На сайте компании Jogel уточнили, что дизайн новой формы вдохновлен одним из самых ярких жанров русского фольклора - сказками.

«Его элементы символизируют, с одной стороны, страсть, с которой футболисты бьются на поле, с другой - холодный разум и закаленный характер», - отметили в публикации.

Ранее на выставке на ВДНХ восьмилетнему гостю подарили сертификат на товарищеский футбольный матч Россия - Сербия. Вся семья ребенка обрадовалась подарку.

Футбол Россия Сборная России по футболу
10 марта 2024, 15:11
Умер семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Дураков
РИА «Новости»
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Девятикратный чемпион СССР и семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Николай Дураков умер в Екатеринбурге. Он ушел из жизни в возрасте 89 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

Его назвали легендой среди спортсменов и лучшим игроком XX века, уход из жизни которого стал огромной потерей для российского спорта.

«Федерация хоккея с мячом России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Николая Александровича», - отметили в пресс-службе организации.

Ранее на 79-м году жизни скончался бывший главный тренер футбольного ЦСКА Артур Жорже. Португальский экс-наставник команды умер в Лиссабоне из-за болезни.

Спортсмены Хоккей Россия Екатеринбург
10 марта 2024, 13:09
Передача Овечкина помогла «Вашингтону» разгромить «Чикаго»
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Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Голевой передачей отметился российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Встреча, состоявшаяся в столице Соединенных Штатов, закончилась победой хозяев со счетом 4:1. В составе «Вашингтона» шайбы забросили Майкл Сгарбосса, Хендрикс Лапьер, Сонни Милано и Том Уилсон. У «Чикаго» отличился Тайлер Джонсон.

Овечкин отметился голевой передачей и продлил личную результативную серию до пяти матчей, в которых суммарно набрал шесть очков. Российский форвард провел свой 1406-й матч в НХЛ и занял по этому показателю 41-е место. На один матч больше провел легенда «Вашингтона» Дэйл Хантер.

Несколько дней назад «Вашингтон» разгромил «Питтсбург».

Встреча закончилась со счетом 6:0.

НХЛ Хоккей Вашингтон Александр Овечкин

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