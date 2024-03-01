Прокуратура Нидерландов не подтвердила задержание Промеса в ОАЭ

«Мы слышали сообщения об этом, но от имени прокуратуры Нидерландов мы не можем подтвердить эти сообщения», - сообщил собеседник.

Накануне легионера не пустили в самолет из Дубая в Москву. Его задержали на погранконтроле в аэропорту Аль-Мактум. Несколько часов он провел в отделении полиции.

По информации издания « Спорт-экспресс », футболист должен был вылететь в Россию ближе к ночи. В субботу, 2 марта, московский клуб сыграет на выезде против «Зенита».

Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила , что «Спартак» пока не обращался в ведомство из-за произошедшего.

В середине февраля Промеса обвинили по делу о контрабанде 1370 килограммов кокаина в родных Нидерландах. Его заочно приговорили к шести годам тюрьмы. Защита футболиста подала апелляцию. Позже его объявили в международный розыск от Интерпола.