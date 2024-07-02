02 июля 2024, 16:46

Приставы списали часть долга по алиментам футболиста Сафонова

РИА «Новости»
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Накопившийся на несколько десятков миллионов рублей долг по алиментам футболиста ПСЖ Матвея Сафонова начал сокращаться благодаря работе судебных приставов. Как сообщил Telegram-канал Baza, бывшая супруга спортсмена получила с его российского счета 250 тысяч рублей.

Источники уточнили, что теперь все российские счета Сафонова подключили к автоматическому списанию всех имеющихся там средств в пользу бывшей супруги футболиста.

Сколько уйдет на погашение долга по алиментам, сказать сложно, так как общая сумма после последнего списания составила 59 миллионов 230 тысяч рублей.

Также бывшие супруги через суд начали делить общую дочь. Сафонов подал иск в суд с просьбой разрешить ему видеться с ребенком на время отпуска. Мать девочки заявила, что не против таких встреч, но только на территории России, без выезда во Францию, где сейчас живет и работает футболист.

Французский клуб подписал контракт с Матвеем Сафоновым в середине июня этого года. За ПСЖ россиянин продолжит выступать до 2029 года.

При этом никакого контракта могло не быть, так как из-за накопленных долгов футболисту запретили выезжать из России. Но на момент заключения соглашения с французским клубом россиянин находился в Белоруссии.

Долги Спортсмены Дети Россия Громкие разводы Франция
02 июля 2024, 15:10
«ВКонтакте» открыл спортивное медиа
«ВКонтакте»
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Объединенные паблики «Спорт Mail.ru» и «Спорт ВКонтакте» превратились в единое медиа «VK Спорт» с новостями и эксклюзивным тематическим контентом. Об этом сообщила пресс-служба холдинга VK.

Пост креативного редактора сообщества занял спортивный журналист и блогер Иван Карпов. Он прославился своими инсайдами в сфере футбола и материалами в ведущих спортивных изданиях России «Чемпионат», «Матч ТВ» и Metaratings.ru. В «VK Спорт» появится его авторская колонка о событиях в российском и зарубежном футболе.

«Я уже давно не работаю на дядю, имею успешные медиаресурсы, которые позволяют мне хорошо зарабатывать. Но когда поступило предложение вписаться в историю со спортивным сообществом VK - сразу решил, что это интересно», - заявил Карпов.

Креативный редактор «VK Спорт» добавил, что у социальной сети огромный потенциал и ресурс для создания и продвижения собственного медиа, которое привлечет большое количество аудитории, неравнодушной к спорту.

«Подписывайтесь на наше сообщество и получайте крутейшую ленту новостей про спорт с футбольным эксклюзивом от Карпа», - подчеркнул он.

В новом паблике появятся не только спортивные новости, но и тематические специальные проекты с уникальным контентом и эксклюзивные инсайды из спортивной отрасли.

Ранее школа авторов VK открыла бесплатный онлайн-курс «Что смешного?» Он предназначен для пользователей, нацеленных на создание вирусного контента и нативном продвижении своих блогов через юмористическое наполнение.

Спортсмены ВКонтакте Журналистика Футбол
02 июля 2024, 01:31
Португалия вышла в четвертьфинал Евро-2024 после победы над Словенией
РИА «Новости»
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Сборная Португалии обыграла команду Словении в 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу. Матч прошел во Франкфурте-на-Майне.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время команды также не смогли отличиться, но все же португальские игроки оказались сильнее соперников.

В послематчевой серии пенальти сборная Португалия выиграла со счетом 3:0. При этом нападающий Криштиану Роналду не смог реализовать право пенальти в первом экстра-тайме. Его удар отразил вратарь словенской сборной Ян Облак.

Коллеги Роналду оказались более точными. Португальский вратарь Диогу Кошта отразил три удара соперников, оказавшись первым голкипером в истории, взявшим три удара в послематчевой серии на Евро.

В четвертьфинале португальцы сыграют с французской сборной. Матч пройдет на стадионе в Гамбурге 5 июля. До этого французы обыграли бельгийскую сборную, причем благодаря автоголу защитника Яна Вертонгена.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева расплакалась на выходе с корта после поражения в первом круге Уимблдона.

Евро Германия Спортсмены Футбол Европа Криштиану Роналду Португалия
02 июля 2024, 00:52
Теннисистка Андреева расплакалась после поражения в первом круге Уимблдона
РИА «Новости»
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Российская теннисистка Мирра Андреева расплакалась, не сдержав эмоций, проиграв в первом круге Уимблдона чешке Бренде Фрухвиртовой. Об этом сообщило РИА «Новости».

Российская спортсменка впервые в карьере проиграла в первом круге турнира «Большого шлема» (ТБШ).

В 2023 году Андреева дошла до четвертого раунда турнира. Выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года назвали ее лучшим результатом на ТБШ.

В понедельник, 1 июля, россиянка уступила 88-й ракетке мира Фрухвиртовой со счетом 6:1, 3:6, 2:6.

В этом году Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля.

Этой весной теннисистка Екатерина Александрова победила польку Игу Швентек (первая ракетка мира) в матче четвертого круга турнира Женской теннисной ассоциации, который прошел в Майами. Россиянка вышла в четвертьфинал.

Ранее бывшая первая ракета мира и победитель двух турниров «Большого шлема» Гарбинье Мугуруса объявила об уходе из спорта.

Великобритания Россия Теннис
01 июля 2024, 20:21
Квинси Промес покинул «Спартак»
РИА «Новости»
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Московский «Спартак» объявил об уходе футболиста Квинси Промеса, который в настоящее время находится под надзором в ОАЭ. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте клуба.

«Промес полностью пропустил вторую часть завершившегося сезона из-за личных причин, которые не позволили ему вернуться в Россию после зимних тренировочных сборов в ОАЭ», - отметили в релизе.

Контракт с нидерландским форвардом истек 30 июня 2024 года. В клубе сообщили, на данный момент возобновить выступления Квинси в клубе не представляется возможным. При этом «Спартак» выразил надежду, что в будущем стороны могут вернуться к этому вопросу.

В марте 2023 года Квинси Промеса арестовали в Дубае , когда он находился на сборах столичного клуба. В мае его освободили из-под стражи и запретили покидать страну. Это произошло после вынесения приговора по делу о наркотиках.

Российские судебные приставы также разыскивают форварда «Спартака» из-за долгов его компании. Сам Промес задолжал налоговой более 400 тысяч рублей.

Спартак Приговоры Россия ОАЭ Дубай

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