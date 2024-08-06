06 августа 2024, 14:55

Приставы арестовали имущество Хабиба Нурмагомедова

Global Look Press
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Судебные приставы наложили арест на имущество экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова на 79 миллионов рублей. Это может быть связанно с его долгом перед ФНС в 302 миллиона рублей, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, в собственности у непобежденного бойца семейный дом в Дагестане и автопарк из элитных иномарок.

Журналисты уточнили, что Нурмагомедов владеет: Ferrari California T стоимостью в 300 тысяч долларов, Mercedes-Benz AMG GT S за 161 тысячу долларов, Mercedes-Benz S-Class - 122 тысячи долларов, BMW седьмой серии, цена которой превышает 100 тысяч долларов, Toyota Land Cruiser за 85 тысяч долларов и Toyota Tacoma стоимостью в 44 тысячи долларов.

В июле ФНС арестовала счета бывшего чемпиона UFC из-за задолженности в 297 миллионов рублей. Налоговая служба также заблокировала счета троюродному брату Нурмагомедова Умару. Кроме того, у одного родственника спортсмена ликвидировали ИП.

Долги Хабиб Нурмагомедов Налоги Аресты
06 августа 2024, 03:11
Израильтянка пропустила финал Олимпиады из-за ужина МОК
Global Look Press
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Спортсменка из Израиля Анастасия Горбенко пропустила финал на дистанции 200 метров комплексным плаванием на Олимпиаде в Париже из-за ужина, организованного МОК. Об этом написало издание Ynetnews.

Горбенко показала девятый результат в квалификации и стала первой запасной на финал. После снятия с соревнований австралийки израильтянка должна была войти в восьмерку финалистов, но Горбенко узнала об этом за 25 минут до старта. В это время она направлялась на ужин, устроенный Международным олимпийским комитетом. Израильская делегация выразила разочарование сложившейся ситуацией.

Двадцатилетняя Горбенко - серебряный призер чемпионата мира и двукратная победительница мирового первенства на короткой воде.

Американская пловчиха Кэти Ледеки завоевала девятую золотую олимпийскую медаль в карьере. Она победила в заплыве на 800 метром вольным стилем.

Израиль Париж Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024
05 августа 2024, 23:12
«За всех девчонок». Российская чемпионка Аминева бросила вызов боксерше-интерсексуалу
РИА «Новости»
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Российская чемпионка по боксу Азалия Аминева бросила вызов боксерше-интерсексуалу Иман Хелиф из Алжира, выступившей на Играх в Париже в состязании с женщинами. Она записала видеообращение, которое есть в распоряжении 360.ru.

Спортсменка напомнила интерсексуалке, как выиграла бой с ней. По словам россиянки, она способна повторить это.

«Помнишь, как мы боксировали в 2023 году в Индии на чемпионате мира, где я отправила тебя в нокдаун? Я готова повторить тот момент и отправить тебя на настил снова, чтобы ответить за всех девчонок, у которых ты вставала на пути», - сказала Аминева.

В прошлом году алжирку отстранили, потому что она провалила гендерный тест на чемпионате мира. Несмотря на это, МОК разрешил ей участвовать в Олимпийских играх - 2024 в женском разряде.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что олимпийское движение стало жертвой псевдолиберальных проявлений , которые граничат с извращениями. Так он прокомментировал скандал вокруг победы в алжирской боксерши в женском поединке.

Париж Индия Скандалы Бокс Женщины Олимпиада в Париже — 2024
05 августа 2024, 20:40
Россиянка Наталия Гусева вошла в сотню лучших гольфисток мира
Freepik
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Российская спортсменка Наталия Гусева вошла в топ-100 лучших гольфисток мира после турнира LPGA Portland Classic, где она заняла второе место. Об этом в Telegram-канале сообщил журнал «Гольф».

Гольфистка рассказала изданию, что игра на турнире складывалась хорошо, несмотря на то, что сложно провести все четыре раунда идеально.

«Но я знаю, что я на это способна. Я могу быть номером один в мире», - заявила спортсменка.

Гусева пообещала, что сделает все для достижения этой цели. Сейчас она набирается опыта, но считает, что ее «час еще настанет». Гольфистка отметила, что поддержка тренеров и семьи «бесценна».

США продолжают попытки изолировать российский спорт от мировых состязаний. Курировать этот проект будут беглые руководители Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и Тимофей Соболевский, сообщила разведка.

Спортсмены
05 августа 2024, 15:03
Беглого Родченкова повторно объявили в розыск
РИА «Новости»
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МВД повторно объявило бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в розыск. Об этом сообщил RT.

«Григорий Михайлович Родченков, 24.10.1958. Переобъявлен. Ранее разыскивался», - написано в базе.

Родченков бежал в США, уволившись из Московской антидопинговой лаборатории, в 2015 году. С тех пор он стал главным информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) и начал рассказывать, что российские спортсмены якобы принимают запрещенные препараты. Россия отвергает эти обвинения.

Ранее Служба внешней разведки сообщила о новых планах США по дискредитации российского спорта, в которых должны будут участвовать сам Родченков и его бывший заместитель Тимофей Соболевский. Новые публикации, по данным разведки, будут касаться видов спорта, в которых Россия традиционно доминирует.

Допинг МВД РФ

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