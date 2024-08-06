Приставы арестовали имущество Хабиба Нурмагомедова

По данным издания, в собственности у непобежденного бойца семейный дом в Дагестане и автопарк из элитных иномарок.

Журналисты уточнили, что Нурмагомедов владеет: Ferrari California T стоимостью в 300 тысяч долларов, Mercedes-Benz AMG GT S за 161 тысячу долларов, Mercedes-Benz S-Class - 122 тысячи долларов, BMW седьмой серии, цена которой превышает 100 тысяч долларов, Toyota Land Cruiser за 85 тысяч долларов и Toyota Tacoma стоимостью в 44 тысячи долларов.

В июле ФНС арестовала счета бывшего чемпиона UFC из-за задолженности в 297 миллионов рублей. Налоговая служба также заблокировала счета троюродному брату Нурмагомедова Умару. Кроме того, у одного родственника спортсмена ликвидировали ИП.