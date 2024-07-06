06 июля 2024, 14:33

Приглашенные на Олимпийские игры российские борцы отказались от соревнований

РИА «Новости»
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Борцы из России не станут принимать участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Такое решение принял исполком Федерации спортивной борьбы по итогам расширенного совещания с тренерскими штабами сборных, сообщила пресс-служба спортивной организации.

В федерации напомнили, что олимпийские лицензии, дающие право на участие в международных соревнованиях, получили 16 российских спортсменов, которые показали свое мастерство в условиях жесткого давления, необоснованных ограничений и жесточайших проверок.

При этом в итоговый список Международного олимпийского комитета (МОК) попали только 10 атлетов. В реестре не оказалось двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева, Заурбека Сидакова, Заура Угуева, Мусы Евлоева и других борцов сборной России. Международная организация фактически отказалась от проведения соревнований среди сильнейших борцов.

После такого шага исполнительный комитет Федерации спортивной борьбы России после обсуждения с тренерскими штабами сборных команд и спортсменами, получившими приглашение на Олимпиаду, принял решение отказаться от поездки в Париж для участия в международных соревнованиях.

На Олимпийские игры не поедут борцы по вольной, женской и греко-римской борьбе. Это станет ответом на попытки политиков сломить дух команды и неспортивный принцип МОК, сокращенный список которого подрывал единство сборной.

От участия в Олимпийских играх в Париже ранее отказались получившие приглашение теннисисты Карен Хачанов, Андрей Рублев, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская и Анастасия Потапова.

В Париж отправятся только шесть спортсменов. В состав мужской сборной вошли Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Павел Котов. Женскую сборную на кортах французской столицы представят Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Спортсмены Россия Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024
06 июля 2024, 01:36
Сборная Франции обыграла Португалию вышла в полуфинал Евро
РИА «Новости»
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Футболисты сборной Франции обыграли команду Португалии в серии послематчевых пенальти в четвертьфинале Евро-2024. Таким образом команда Криштиану Роналду покидает турнир, а французы вышли в полуфинал.

В основное и дополнительное время команды играли на равных. И, несмотря на множество острых моментов, встреча в Гамбурге закончилась счетом 0:0.

Свою дальнейшую судьбу в турнире команды решали в серии послематчевых пенальти. Французы оказались точнее, забив пять мячей против трех.

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду говорил, что это последний чемпионат Европы в его карьере. За свою спортивную жизнь футболист сыграл в 30 матчах Евро - это абсолютный рекорд соревнований.

Всего за сборную Роналду выступил более 1220 раз , что тоже является мировым рекордом. На этом Евро футболист впервые не смог забить ни одного мяча за турнир.

Ранее испанская сборная вышла в полуфинал Евро-2024. Теперь стало известно, что испанцы встретятся именно с французами на поле.

Чемпионат Европы по футболу 2020 Футбол Франция Криштиану Роналду Португалия
05 июля 2024, 23:03
Испания вышла в полуфинал Евро-2024
РИА «Новости»
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Сборная Испании вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу. В матче против Германии команда обыграла соперника в дополнительное время, завершив игру со счетом 2:1.

Полузащитник сборной Испании Микель Мерино, заменивший Дани Карвахалю, на 119-й минуте забил решающий гол в ворота соперников. До этого в основное время голы забили испанский полузащитник Дани Ольмо и немец Флориан Вирц.

Германия не продержалась на серии пенальти, хотя до добавочного времени ее игроки доминировали на поле. Испанцы выиграли у хозяев Евро-2024. Теперь они встретятся с победителем пары Португалия - Франция. Сам чемпионат завершится 14 июля.

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин назвал испанцев главным фаворитом чемпионата Европы по футболу.

Евро Германия Футбол Испания Чемпионат Европы по футболу — 2024
04 июля 2024, 19:16
Оскорбившего россиянина бойца Рзаева пожизненно сняли с турниров
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Азербайджанский боец Джавид Рзаев получил пожизненное отстранение от соревнований под эгидой Федерации бокса России. Об этом сообщили в Telegram-канале организации.

«Боец Рзаев Джавид Сейид оглы отстранен от любого участия в спортивных и иных мероприятиях, проходящих под эгидой Федерации бокса России, пожизненно», - подчеркнули представители организации.

Там же отметили, что правоохранительные органы проводят проверку в отношении бойца относительно его возможного участия в экстремистской деятельности.

Лига Hardcore также приняла решение отстранить азербайджанского бойца за оскорбительные высказывания на расовой почве. От Джавида потребовали «обоснованную гражданскую и социальную позицию».

Скандал произошел еще 22 мая. На турнире Кулачной лиги Hardcore FC Рзаев назвал бойца Артура Кулинского «русской свиньей» , но позже извинился перед ним. После этого Федерация бокса России обратилась в Генпрокуратуру.

Скандалы Бокс Россия
04 июля 2024, 14:06
Участие в Олимпийских играх в Париже примут шесть теннисистов из России
Global Look Press
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Шесть российских теннисистов попали в список участников Олимпийских игр в Париже. Все они выступят в одиночном разряде. Это следует из опубликованных заявок на сайте Международной федерации тенниса (ITF).

В состав мужской сборной вошли Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Павел Котов. Женскую сборную на кортах французской столицы представят Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Все допущенные к соревнованиям в Париже спортсмены получили официальные приглашения от Международного олимпийского комитета.

От участия в международных соревнованиях отказались приглашенные теннисисты Карен Хачанов, Андрей Рублев, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская и Анастасия Потапова.

Российский теннисист Даниил Медведев сейчас принимает участие в Уимблдонском турнире, где успешно прошел второй круг, обыграв француза Александра Мюллер. В третьем туре россиянин встретится с немецким теннисистом Яном-Леннардом Штруффом и китайским спортсменом Чжан Чжичжэнем.

Спортсмены Теннис Даниил Медведев Олимпиада в Париже — 2024

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